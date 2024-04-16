Операції з розколу українського суспільства: майор ЗСУ сказав, як діє нова російська ІПСО

У частини українського суспільства, м'яко кажучи, не дуже піднесений настрій. Частково, така ситуація є результатом чергової інформаційно-психологічної операції росіян.

Таку думку 24 Каналу висловив майор ЗСУ Єгор Чечеринда. Він наголосив, що зараз як ніколи важливо зберігати єдність.

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Прагнуть тотально розколоти суспільство

Всі російські інформаційні, психологічні, спеціальні операції спрямовані на розкол українського суспільства. Спочатку ділили за мовною ознакою – російська чи українська, потім за регіонами – Схід та Захід, на тих, хто виїхав з країни, й тих, хто залишився, цивільних й військових тощо.

Можливо, я занадто часто використовую це слово, адже не можна образливо й зневажливо ставитися до українських громадян, навіть тих, хто не мобілізувався з об'єктивних чи суб'єктивних причин,

– мовив Чечеринда.

Єдина мета – розколоти українське суспільство, посіяти зневіру, деморалізувати й військових, і цивільних. Зокрема, серед військових викликати ненависть до чоловіків, які ще не мобілізувалися, а у немобілізованих викликати агресію і страх перед військовими, представниками ТЦК.

У нас зараз "найбільше" зло – не Путін та його армія, а працівники ТЦК. Хоча вони просто виконують свою роботу,

– зауважив майор ЗСУ.

"Якщо прийде окупант, то ніхто питати не буде"

Зараз тікток захопили відео, на яких чоловіки знімають відпочинок за кордоном і називають себе "ухилянтами". У Головному управлінні розвідки наголосили, що синхронність появи чисельних відео й пісень, у яких "героїзують" чоловіків, які втекли за кордон, свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську компанію.

ІПСО, про яке говорять у ГУР, має єдине спрямування – розколоти суспільство, посіяти зневіру, паніку й образу один на одного,

– додав Чечеринда.

Він згадав ролик, у якому наочно показали, якою буде доля тих, хто зараз ухиляється від служби у ЗСУ у випадку, якщо Україна не встоїть.

Подібні ролики, мені здається, може трошки з запізненням з'являються, але вони мають поширитися і люди мають розуміти, якщо в Україну прийде російський окупант, то ніхто вже нікого питати не буде,

– зазначив майор ЗСУ.

Спершу на відео зображено розмову нібито співробітника ТЦК з ухилянтами: один каже, що в нього третя група інвалідності, другий, що піде воювали після депутатів, а третій, що доглядає за бабусею. А потім камера показує цього співробітника ТСК, який насправді військовослужбовець збройних сил Росії, який викликав цих хлопців на допит. Далі їх вже у російській формі садять у вантажівку й відправляють на Берлін.

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