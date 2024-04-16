Операції з розколу українського суспільства: майор ЗСУ сказав, як діє нова російська ІПСО
У частини українського суспільства, м'яко кажучи, не дуже піднесений настрій. Частково, така ситуація є результатом чергової інформаційно-психологічної операції росіян.
Таку думку 24 Каналу висловив майор ЗСУ Єгор Чечеринда. Він наголосив, що зараз як ніколи важливо зберігати єдність.
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Прагнуть тотально розколоти суспільство
Всі російські інформаційні, психологічні, спеціальні операції спрямовані на розкол українського суспільства. Спочатку ділили за мовною ознакою – російська чи українська, потім за регіонами – Схід та Захід, на тих, хто виїхав з країни, й тих, хто залишився, цивільних й військових тощо.
Можливо, я занадто часто використовую це слово, адже не можна образливо й зневажливо ставитися до українських громадян, навіть тих, хто не мобілізувався з об'єктивних чи суб'єктивних причин,
– мовив Чечеринда.
Єдина мета – розколоти українське суспільство, посіяти зневіру, деморалізувати й військових, і цивільних. Зокрема, серед військових викликати ненависть до чоловіків, які ще не мобілізувалися, а у немобілізованих викликати агресію і страх перед військовими, представниками ТЦК.
У нас зараз "найбільше" зло – не Путін та його армія, а працівники ТЦК. Хоча вони просто виконують свою роботу,
– зауважив майор ЗСУ.
"Якщо прийде окупант, то ніхто питати не буде"
Зараз тікток захопили відео, на яких чоловіки знімають відпочинок за кордоном і називають себе "ухилянтами". У Головному управлінні розвідки наголосили, що синхронність появи чисельних відео й пісень, у яких "героїзують" чоловіків, які втекли за кордон, свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську компанію.
ІПСО, про яке говорять у ГУР, має єдине спрямування – розколоти суспільство, посіяти зневіру, паніку й образу один на одного,
– додав Чечеринда.
Він згадав ролик, у якому наочно показали, якою буде доля тих, хто зараз ухиляється від служби у ЗСУ у випадку, якщо Україна не встоїть.
Подібні ролики, мені здається, може трошки з запізненням з'являються, але вони мають поширитися і люди мають розуміти, якщо в Україну прийде російський окупант, то ніхто вже нікого питати не буде,
– зазначив майор ЗСУ.
Спершу на відео зображено розмову нібито співробітника ТЦК з ухилянтами: один каже, що в нього третя група інвалідності, другий, що піде воювали після депутатів, а третій, що доглядає за бабусею. А потім камера показує цього співробітника ТСК, який насправді військовослужбовець збройних сил Росії, який викликав цих хлопців на допит. Далі їх вже у російській формі садять у вантажівку й відправляють на Берлін.
Інші ІПСО росіян
- Російські пропагандисти безпідставно поширюють повідомлення про наступ на правобережжя Херсонщини. Водночас у Генштабі запевняють, що окупаційним військам не вдається вибити ЗСУ бодай з лівого берега. Влада Херсонщини констатує, що ситуація в області – під повним контролем Сил оборони, і українські воїни готові дати відсіч ворогу.
- Росіяни щоденно обстрілюють Харків, а окрім цього, добивають фейками й ІПСО. Окупанти поширюють чутки, нібито у Харкові майже немає світла, води та опалення. У магазинах можна здійснити оплату лише готівкою, а лікарні “ледь функціонують”.