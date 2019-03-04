Металургія займає важливе місце в економіці України, – Порошенко

Металургійна галузь є дуже важливим місцем в українській економіці.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час запуску нової машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) на Маріупольському меткомбінаті ім.Ілліча 1 березня 2019 р, передає Uaprom.

П'ять років тому здавалося неймовірним, що багатомільйонні інвестиції будуть надходити в металургію Донбасу. Сьогодні країна піднімається в рейтингу виробників сталі. Моя місія сьогодні не просто брати участь в запуску МБЛЗ на маріупольському меткомбінаті. Мій обов'язок подякувати металургам, маріупольцям – кожному з вас за те, що змінюється українська металургія, змінюється Маріуполь, змінюється країна,

– зазначив Порошенко на церемонії запуску.

"Разом ми повертаємо славу української металургії. Разом повернемо захоплені території і відновимо промислові підприємства. Разом піднімемо рівень життя в наших містах. І повернемо те, про що мріє кожен – мир", – додав він.

Як повідомлялось, група "Метінвест", з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, перерахувала 22,2 млрд грн до бюджетів всіх рівнів України у 2018 році, що на 50% більше податкових відрахувань 2017 року.



ММКІ 1 березня 2019 р запустив новий комплекс МНЛЗ №4. Група Метінвест інвестувала в проект, який не має аналогів в Україні, 150 млн дол. Робота МБЛЗ дозволить ММКІ виробляти щорічно близько 2,5 млн тонн литих слябів розміром 170-250 х 900-1550 мм за рахунок часткової відмови від експорту чушкового чавуну і перенаправлення його обсягів на виробництво високоякісної сталі.