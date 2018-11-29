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      "МХП" ділиться досвідом впровадження інноваційних проектів

      75 Читать новость на русском
      Інновації на "МХП"
      Інновації на "МХП"

      Компанія "МХП", як прихильник безперервного розвитку бізнес-процесів і управлінських практик, постійно впроваджує інноваційні рішення у свою діяльність.

      Адаптивність і здатність до вдосконалення є задекларованою цінністю загальної стратегії "МХП". Своїми досягненнями в цій сфері компанія активно ділиться з колегами на внутрішніх і міжнародних дискусійних майданчиках, паралельно виконуючи місію презентації на світовій арені України та її виробничого сектору як новатора і трендсетера.

      Еволюція технологій і підходів вітчизняного тваринництва останніми десятиліттями багато в чому була обумовлена тими зусиллями й ресурсами, які "МХП" направив на розвиток інноваційної складової своєї діяльності. Як піонер впровадження передових рішень міжнародного рівня холдинг забезпечив становлення високих стандартів для всієї галузі. Більше того, багато нововведень і власні креативні розробки компанії сприяли підвищенню рівня знань про успіхи українських підприємств АПК далеко за межами нашої країни.

      Це підтверджує й очевидний інтерес аудиторії Першої міжнародної технологічної конференції Ukrainian Israel Innovation Summit 2018 до виступу Ксенії Прожогіної, директора з персоналу та комунікацій агрохолдингу "МХП". Варто зазначити, що цей саміт організували за підтримки посольства Ізраїлю, Міністерства економіки та промисловості Ізраїлю, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства освіти і науки, Кабінету Міністрів України. Він зібрав під одним дахом безліч професіоналів. У конференції взяли участь 400 провідних представників української та ізраїльської технологічної індустрії, ключових гравців у галузях кібербезпеки, аграрних і фінансових технологій, венчурного капіталу, IТ-компаній, посадових осіб урядів і корпорацій двох країн.

      Разом із Ксенією Прожогіною спікерами Ukrainian Israel Innovation Summit 2018 виступили Карин Майєр Рубінштейн (головний виконавчий директор і президент Israel Advanced Technology Industries), доктор Ейтана Ласрі (головний виконавчий директор Etgar Strategic Solutions and Entrepreneurship), Микола Такзі (директор Глобального інноваційного центру Philip Morris International), Василь Хмельницький (засновник Ufuture Investment Group) та інші.
      У цілому захід пройшов під знаком посилення українсько-ізраїльських ділових відносин, стратегічного партнерства на рівні урядів, бізнесу та стартап-екосистем. Учасники саміту поділилися передовим інноваційним досвідом у найбільш актуальних для сучасного бізнесу сегментах забезпечення кібербезпеки, комунікацій з органами державної влади, найбільш ефективними способами інвестування в стартапи, обговорили гострі проблеми корпоративних інновацій від технологічних збоїв до аналізу та реагування на очікування співробітників.

      Крім того, Ксенія Прожогіна стала єдиною представницею прекрасної статі, яка презентувала досвід впровадження нових технологій, проектів і співробітництва зі стартапами в корпоративному секторі України. Говорячи про точки дотику, які можуть стати драйверами активних інноваційних процесів, вона зазначила важливість взаєморозвитку. Ксенія Прожогіна акцентувала, що перший досвід, який мав на меті створення корпоративного акселератора MHP accelerator, сприяв зміні культури сприйняття інновацій у компанії.

      Студентські хакатони, що відбулися після нього, які організовує "МХП", привели до появи внутрішньокорпоративних хакатонів. Сьогодні найбільш яскравим проявом такої роботи холдингу є освітній проект – online-курс How to Startup. На думку HRD "МХП", тільки об'єднання зусиль у даному напрямку може стати міцною основою для розвитку процесів генерації інновацій. "Якщо ти нікуди не рухаєшся та нічого не змінюєш, то конкуренти це зроблять замість тебе", – зазначила Ксенія Прожогіна.

      Варто сказати, що після закінчення панельної дискусії вона внесла інтригу, поділившись на своїй сторінці у Facebook враженнями від конференції й анонсувавши можливість "нового крутого проекту в компанії", ідея якого виникла під час проведення Ukrainian Israel Innovation Summit 2018.

      Нові ідеї та перспективні плани стали результатом саміту і для інших його учасників. Про це заявила виконавчий продюсер конференції Алена Новгородська: "Вірю, що наш проект став великим кроком на шляху зміцнення та розвитку технологічного і бізнес-співробітництва між нашими країнами. Це був неймовірний і чудовий період підготовки, нових партнерств і знайомств, нескінченних скайпів, дзвінків і зустрічей. Вірю, що надзусилля завжди народжує надрезультат. І кожен член нашої великої команди довів це своєю роботою".

      "МХП" не зупиняється у своїй роботі з удосконалення діяльності у всіх її проявах і напрямках. Зовнішні та внутрішні проекти, спрямовані на підтримку інновацій і їхнє активне впровадження у виробничі й управлінські практики, зараз у фокусі уваги компанії. Це дає не тільки лідерство сьогодні, але й упевненість у своєму майбутньому завтра.

      Теги: Новини України Бізнес Міністерство освіти та науки України Міністерство економічного розвитку і торгівлі Фінанси
      Джерело: 24 Канал
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