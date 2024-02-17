Ми бережемо наших воїнів, – Зеленський прокоментував відхід ЗСУ з Авдіївки

Українські воїни відійшли від Авдіївки після тривалої героїчної оборони. Президент нашої держави прокоментував це рішення.

Під час свого виступу на Мюнхенській конференції безпеки Володимир Зеленський пояснив рішення відійти від Авдіївки, яке ухвалили напередодні. Він наголосив на цінності життів наших воїнів, передає 24 Канал.

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Правильне рішення

Зеленський відзначив, що рішення відійти від Авдіївки максимально логічне та правильне, адже передбачає збереження українців, а саме це і є головним нашим завданням. За його словами, саме це й передбачає захист нашого населення.

Водночас він наголосив на необхідності зброї, адже цього разу її просто не вистачило. Росія, своєю чергою, має далекобійну зброю.

Військовий тримається. Військовий захищає території, людей. Тому, щоб зберегти життя, прийнято рішення відійти на інші рубежі,

– пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що це не означає, що Росія щось захопила. Він зауважив, що не мовиться про відхід на цілі кілометри. За його словами, Росія два роки намагалась на Сході "щось" зробити, але вийшло тільки руйнувати, тому вони розуміють, що у них не виходить досягти військових цілей, які вони перед собою поставили.

Наша головна зброя на сьогодні – наші воїни,

– наголосив президент.

Крім цього, Зеленський зазначив, що українці на полі бою вже "довели, що ми можемо змушувати Росію відступати". За його словами, саме цим ми й зруйнували "ключовий російський міф про те, що Україна не може перемогти у цій війні".

Президент наголосив, що ми можемо повернути нашу землю та змусити Путіна програти. Він зауважив, що ми це вже неодноразово демонстрували на фронті.

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