Ми близькі до результату, – Зеленський заявив про очищення в правоохоронній системі

Президент Зеленський повідомив, що в Україні відбувається очищення правоохоронної системи. Глава держави запевнив, що наразі цей процес наблизився до "класного результату".

Президент додав, що поки Україна досягла навіть кращого результату, аніж деякі країни Європи. Мовиться саме про очищення правоохоронної системи.

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Це реальний момент очищення, – Зеленський

Зараз у правоохоронній системі йде реальний момент очищення. Ми близькі до класного результату,

– наголосив президент.

Зазначимо, що 13 липня Арсен Аваков повідомив про те, що покидає посаду міністра внутршніх справ. МВС Аваков очолював протягом 7 років. На зміну йому затвердили Дениса Монастирського – нардепа від "Слуги народу".

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Після відставки Авакова покинули роботу у міністерстві і заступник міністра Антон Геращенко та багаторічний радник Зорян Шкіряк.

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Відбулись зміни і в кількох управліннях Нацполіції. Найгучніша відставка – голови поліції Києва Андрія Крищенка на початку серпня. Причин такого кроку Крищенко не назвав. Наступником його на посаді став Іван Вигівський.