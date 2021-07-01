Ми чекаємо активних дій Зеленського, – "слуга" Янченко про ліквідацію скандального ОАСК

Законопроєкт щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва внесли у Верховну Раду як невідкладний ще понад 2 місяці тому. Зараз же чекають вказівок Володимира Зеленського.

Про це розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко в інтерв'ю програми "Перехресний допит". Вона нагадала, що є відповідальністю й повноваженнями президента – утворювати або ліквідовувати певні суди.

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Усе залежить від президента

Наскільки їй відомо, у принципі, у Володимира Зеленського є розуміння й позиція того, що з ОАСК потрібно щось робити – "ліквідовувати, переорганізовувати, спалити все до тла й побудувати щось нове".

Насправді ми чекаємо активної позиції й активних дій із боку президента,

– наголосила депутатка.

"Це питання є. Однозначно, якісь дії повинні бути зроблені і я сподіваюсь, що так і буде", – зазначила Янченко.

І зауважила, що цей скандальний суд у жодному разі не можна називати "зручним", оскільки від нього дуже багато шкоди.

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