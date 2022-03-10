Ми чекаємо на конкретний сигнал, – Зеленський про розгляд заявки України на членство в ЄС

Цими днями лідери Євросоюзу збираються, щоб обговорити війну Росії проти України. Також вони планують обговорити нашу заявку на вступ до ЄС.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час звернення 10 березня, передає 24 канал.

Увага Володимир Зеленський звернувся до українців у 15-ий день війни

Ми чекаємо на конкретний сигнал. Чекаємо потужну підтримку. Бо це буде справедливо. Це буде по-європейськи,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що влада точно знає, хто і яку позицію займає.

"Ми точно знаємо, хто – за нас, а хто – вважає, що Євросоюз це просто бухгалтерія... Прибутки-витрати і не більше. Будемо переконувати. Життя буде переконувати", – наголосив він.

Вступ в ЄС: останні новини

Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у Євросоюз та попросив розпочати скорочену процедуру приєднання. У Верховній Раді нагадали про очікуваний вступ.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз може розглянути заявку України на вступ вже 10 – 11 березня.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель зауважив, що відповідне рішення розглянуть вже незабаром. Мовляв, солідарність, дружба та безпрецедентна допомога ЄС для України є непохитними.

Ранкове звернення Зеленського за 10 березня

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