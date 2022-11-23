Ми чекаємо реакції на терор Росії, – Зеленський на екстреному засіданні Радбезу ООН

Володимир Зеленський виступив на екстреному засіданні Радбезу ООН. Раніше український політик сам запропонував скликати засідання.

Все тому, що 23 листопада росіяни знову завдали масового ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Що сказав Зеленський під час виступу на Радбезі – читайте далі.

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Зеленський закликав ООН до конкретних кроків

Президент України наголосив, що Київ чекає рішучої реакції світу на терор, який здійснює Росія. Усі, хто підтримують статут ООН, повинні відреагувати на дії Кремля. Радбез має захистити українців та інші народи, які страждають від російської агресії.

Зеленський згадав останні злочини росіян, зокрема й обстріл пологового будинку на Запоріжжі та загибель немовляти. Лише за сьогодні, 23 листопада, прилетіли 70 ракет. Це і є російська формула терору, від якої страждає цивільна інфраструктура не лише в Україні, а й у сусідній Молдові.

Серед нас є представники держави, яка не дає світу нічого, крім терору, дестабілізації та дезінформації. Будь-які російські формули нічого не дають. Настав час підтримати українську формулу миру. Не можна залишати можливості для терору,

– наголосив Зеленський.

Тому він закликав партнерів надати Україні ще більше систем ППО для захисту неба.

"Я закликаю вас схвалити конкретні заходи для того, щоб захистити життя людей", – підкреслив політик.

Представник Росії в ООН Василь Небензя демонстративно запізнився на засідання. Під час промови Зеленського він істерично переставляв якісь теки на столі.

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Зеленський запропонував спеціальну резолюцію

Президент додав, що Кремль перетворив Радбез ООН на майданчик для поширення своєї риторики. То ж Радбез повинен дати оцінку діям росіян відповідно до глави 7 статуту ООН. Україна пропонує схвалити резолюцію про засудження будь-яких форм енергетичного терору. Однак те, що у Росії досі є право вето – справжній нонсенс, за словами Зеленського.

Також Зеленський запросив експертів ООН відвідати енергетичні об'єкти України, які зруйнували російські ракети. Наслідки руйнувань потрібно задокументувати, щоб притягнути Росію до відповідальності.

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