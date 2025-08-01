Володимир Зеленський відреагував на заяви, які зробив Володимир Путін. Глава держави вкотре запевнив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів для закінчення війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського у його телеграм-каналі.

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Що відповів Зеленський на заяви Путіна?

Володимир Зеленський заявив, що Україна бачить та підтримує зусилля президента США Дональда Трампа для закінчення російської війни, усіх вбивств та для досягнення достойного і тривалого миру. Український лідер наголосив, що вдячний усім у світі, хто підтримує роботу заради миру та допомагає нам захищати життя.

Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно й встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час,

– написав президент України.

Водночас глава держави наголосив, що Україна та партнери розуміють, хто ухвалює рішення в Росії та хто повинен закінчити цю війну.

"Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії", – резюмував Зеленський.

Варто зазначити, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито виступає за "довготривалий мир в Україні", а всі "розчарування щодо перемовин" виникають через "надмірні очікування".

Президент Росії також повторив, що озвучені ним "умови" щодо припинення війни залишаються в силі: нейтральний статус України, відмова від вступу в НАТО, а також виведення українських військ з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.