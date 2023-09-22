Ми деокупуємо Бахмут і ще два міста, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський пообіцяв звільнити Бахмут, а також два інших ключових українських міста. Однак він не вказав, які саме.

Про це український лідер заявив під час пресконференції у Вашингтоні, інформує 24 Канал. Зеленський наголосив, що у нашої держави – дуже комплексний план.

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Зеленський пообіцяв звільнити Бахмут

Так, український президент пообіцяв звільнити від російської окупації східне місто Бахмут та два інших ключових українських міста.

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Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста. Я не скажу вам, які міста. Але у нас є план. Дуже, дуже комплексний план,

– сказав Зеленський.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Станом на ранок 22 вересня у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно-східніше Григорівки Донецької області.

Ворог намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіхів не мав.

ЗСУ розбили елітні частини окупантів під час наступу під Бахмутом

На сьогодні українські війська змушують росіян відступати на Мелітопольському напрямку. Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, на цьому напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту та змушують відходити із займаних позицій.

Нагадаємо, в ISW повідомляли, що розбити елітні частини російських загарбників вдалося під час успішного наступу на південь від Бахмута. За наявними даними, наші військові під час звільнення Андріївки та Кліщіївки повністю знищили підрозділи:

72-ї мотострілецької бригади,

31-ї гвардійської бригади ВДВ,

83-ї гвардійської бригади ВДВ.

Так, відповідні підрозділи ВДВ йшли у контратаки та намагалися відкинути наступ наших захисників поблизу Бахмута. Ймовірно, вони зазнали значних втрат.