Ми дотримуємось протоколів безпеки, але це війна, – Подоляк про трагедію у Броварах

Слідство розглядає усі можливі версії щодо падіння гелікоптера в Броварах, де загинуло керівництво МВС та цивільні. Зокрема, перевіряють версію щодо можливої диверсії. Однак поки рано говорити про конкретні результати. Слідство триває.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, ця трагедія – прямий наслідок війни, яку Росія веде проти України.

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Розглядаються усі можливі версії

Як наголосив Подоляк, зараз працює відповідна урядова комісія та слідство. Усі обставини трагедії обов'язково з'ясують. Зараз варто дочекатися результатів від СБУ. Тоді буде чітко зрозуміло, з яких причин сталася трагедія.

Він наголосив, що ця катастрофа – прямий наслідок війни, яку Росія розпочала проти України. Це стосується й попередніх трагедій.

Це треба підкреслювати, щоб не було двомовностей. Все, що стосується Дніпра, падіння вертольота – це прямі наслідки війни з Росією. Не було б вторгнення, не було б такого сусіда з агресивними намірами – всі ці люди були б живі. Ми б зараз говорили не про трагедії. А про те, куди йти, що робити далі, як розвиватися,

– наголосив Подоляк.

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Чи можна перевозити усе керівництво МВС в одному вертольоті

Подоляк підкреслив, що не варто зараз займатися певною конспірологією та суперечками щодо цієї трагедії до висновків слідства. Усі живуть не в ідеальному світі, де трапляються різні ситуації.

За його словами, на гвинтокрилі не перебувало усе керівництво МВС. Там був міністр, перший заступник та держсекретар. Інші заступники та керівники перебували на робочих місцях.

Можливо, було необхідно, щоб Монастирський та Єнін перебували в одному вертольоті, де вирішували складні питання, якими опікується МВС. Кожна ситуація – це окрема ситуація. На мій погляд, ми дотримуємося протоколів безпеки. Але не забуваймо, що це – війна. Будь-які інциденти, аварії можуть траплятися. Але вони виключно прив'язані до війни,

– зазначив Подоляк.

Він закликав зараз не поширювати різної конспірології та взаємних звинувачень. Варто дочекатися офіційних результатів слідства. І тоді робити висновки. Можна припустити, що певні протоколи безпеки будуть змінені після розслідування.

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