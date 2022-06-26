Ми готувались до цього, – литовський політолог про ризики удару Росії

У Росії почали погрожувати Литві через те, що країна відмовилася від транзиту залізницею до Калінінграда російських товарів, які потрапили під санкції ЄС. У Кремлі заявляють, що "вживатимуть заходи". Литовці ж були готовими до таких вибриків країни-агресорки.

Про це 24 каналу сказав Вітіс Юрконіс – політолог, керівник офісу Freedom House в Литві. Він наголосив, що вони розуміють усі можливі загрози.

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Ми до цього готувались. Ми про це говорили роками. І з Брюсселем, і з НАТО, і з сусідніми державами,

– зазначив Юрконіс.

І наголосив, що литовці не виключають жодного сценарію, однак не мають наміру панікувати.

Крім того, у Литві також розуміють, що так чи інакше основна боротьба відбувається на території України.

"Тут можна навіть бачити й спроби відвернути увагу, щоб ми більше говорили про країни Балтії або були занепокоєні своєю безпекою. Це не питання вибору, але потрібно розуміти, що однаково основна увага повинна йти на війну в Україні і підтримку там", – вважає політолог.

Він додав, що вдячний українцям, що вони звертають увагу й на ці питання також.

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Коротко про "блокаду Калінінграда"

Обмеження щодо імпорту та транзиту російських сталі й інших виробів із чорних металів до Євросоюзу почали діяти 17 червня.

Губернатор Калінінградської області Росії Антон Аліханов наступного дня заявив, що Литва припинила пропускати транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції ЄС.

У російському МЗС назвали дії Литви порушенням міжнародно-правових зобов'язань. Тому міністерство навіть викликало очільницю посольства країни у Москві.

Як реагують на погрози Кремля

Литва відповіла на погрози Росії через "блокаду Калінінграда". У МЗС наголосили, що лише виконують санкції, які запровадив ЄС.

Президент Литви Гітанас Наусєда заявив, що жодних поступок не буде.

Натомість МЗС України стало на захист литовських друзів. Міністр Дмитро Кулеба заявив, що Росія сама винна у наслідках вторгнення в Україну.

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