Ми маємо всі шанси отримати ПДЧ за Зеленського, – Потураєв

Коли Україна отримає План дій щодо членства в НАТО, це буде справжня перемога. Тоді кількість процесів у державі якісно зміниться.
Таку думку висловив народний депутат зі "Слуги народу" Микита Потураєв у програмі "Що це було?". Він впевнений, що документ отримаємо вже в найближчі кілька років.
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Про ПДЧ
За його словами, країна, яка виконує План дій щодо членства в НАТО, відрізняється від тих, хто і не починав його виконувати. Тоді відбувається справжній прогрес, як от було в Албанії.
Я переконаний майже на 100%, що ми маємо всі шанси за президента Зеленського отримати ПДЧ,
– ствердив Потураєв.
Він зазначив, що тоді почнеться рух вперед. Зокрема, політичні процеси зміняться. Мовиться про цілий комплекс: це і державне управління, й інші політичні процеси.Нагадаємо! Наразі Україна отримала статус учасниці Програми розширених можливостей.
Головне про Україну і НАТО
- Україна є партнером НАТО, але не членом Альянсу.
- Наша держава отримала статус учасниці Програми розширених можливостей, а 29 травня 2021 року Україні надали оновлений пакет Цілей партнерства Альянсу
- В Офісі Президента заявили, що наступний етап для вступу – надання Плану дій щодо членства, до речі, першою серед держав-партнерів.
- Київ сподівався, що питання надання ПДЧ розглянуть на саміті НАТО, однак згодом стало відомо, що Україну не запросили на саміт Альянсу.