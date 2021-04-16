Ми наближаємося до засідання "нормандської четвірки", – Зеленський

Володимир Зеленський вважає зустріч "нормандської четвірки" можливою. Вже 19 квітня радники лідерів нормандського формату обговорять низку важливих питань.

Український президент зауважив, що пріоритетом радники обговорять кластери – про них мовилося ще декілька місяців тому.

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Будуть зроблені німецько-французькою стороною кластери, наразі з доповненнями України, розглядається також Росія,

– наголосив Зеленський.

Усі 4 країни нормандського формату зможуть підготувати доповнення до кластерів та повідомити, з чим згодні, а з чим – ні.

Зеленський зауважив, що це буде покроковим виконанням Мінських угод.

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