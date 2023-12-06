Ми не можемо дати Путіну виграти, – Байден звернувся до Конгресу США щодо допомоги Україні

6 грудня Джо Байден звернувся до Конгресу США. У своєму зверненні глава держави наголошує на важливості наданні допомоги Україні, щоб ми могли здолати Росію та Путіна.

У своїй емоційній промові Джо Байден наголосив, що США не можуть дати Владіміру Путіну перемогти. Цими словами він намагався достукатися до Конгресу, який зволікає з наданням Україні допомоги.

Дивіться також Причина одна – Трамп: Байден міг би й не брати участь у наступних виборах

Закликав схвалити запит на понад 100 мільярдів

Джо Байден 6 грудня звернувся до Конгресу США, закликаючи його схвалити врешті запит на понад 100 мільярдів доларів. Зауважимо, що з цієї суми 60 мільярдів передбачені на фінансування допомоги саме нашої держави.

Сьогоднішнє голосування будуть пам'ятати довго. Чи повернемось ми спиною до справи свободи та волі? Ми не можемо дати Путіну виграти. Ми не можемо допустити зриву поставок в Україну. Радикальні республіканці тримають в заручниках допомогу Україні,

– заявив він.

Байден звернувся до республіканців, котрі блокують рішення щодо надання коштів. Він підкреслив, що реально підтримує рішення щодо захисту кордонів, яке і лобіюють республіканці. Він зазначив, що Конгрес мусить внести зміни до еміграційної системи, адже вона не працює.

Ми хочемо більше прикордонників, більше еміграційних суддів, більше ресурсів. Тобто потрібне рішення проблеми на кордоні. Нам потрібне справжнє рішення. І моя команда проводить перемовини з республіканцями та демократами у Конгресі. І ми мусимо покласти на стіл справжні компроміси,

– додав він.

Він зауважив, що республіканці відкинули наданий їм компроміс. Байден підкреслив, що "це не виклик, вони готові завдати удару по Україні фактично".

Потрібно притягнути Путіна до відповідальності

Джо Байден наголосив, що всі ми бачили жорстокість, від якої потерпає Україна. Він додав, що Росія вторглася на територію нашої держави та коїть звірства проти цивільного населення.

Він зазначив, що тисячі українських дітей викрали. Також Росія намагається занурити Україну в темряву та холод. І що за всі воєнні злочини потрібно притягнути до відповідальності Владіміра Путіна.

І вже майже два роки величний народ України захищається від амбіцій Путіна домінувати в Україні. США повинні пишатися тим, що ми допомагаємо Україні досягнути успіху, надаємо зброю, надаємо боєприпаси,

– заявив він.

Він додав, що щойно зустрічався з лідерами "Групи семи". Вони затвердили, що готові підтримувати Україну надалі. Джо Байден наголосив, що не готовий відмовитися від допомоги нашій державі.

Якщо Путін захопить Україну, він там не зупиниться. Ми чітко розуміємо, що якщо Путін захопить Україну, продовжить свій рух, він нападатиме на союзників по НАТО. І ми побачимо те, що ми не бачимо зараз. Що ми не хочемо побачити, коли американські військові воюють з російськими військовими,

– підкреслив Байден.

Джо Байден додав, що весь світ слідкуватиме за тим, що робитимуть США. Він наголосив, що якщо Сполучені Штати не підтримуватимуть Україну, то що робитиме решта світу? Що тоді станеться з G7, союзниками по НАТО?

Якщо ми зараз відвернемося, то це підбадьорити Путіна. Я закликаю Конгрес протистояти Путіну, захистити свободу. Давайте це зробимо. Зробимо, щоб Путін не захопив Україну та не посунувся далі,

– наголосив він.

Зауважимо, що після виступу Джо Байдена стало відомо, що США оголосили новий пакет військової допомоги на 175 мільйонів доларів. Він міститиме боєприпаси для ППО та високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси, високошвидкісні протирадіаційні та протитанкові ракети та інше.