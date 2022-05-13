Ми не повинні шукати вихід для Росії, Макрон даремно це робить, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що не варто шукати вихід для Росії. Президент Франції Еммануель Макрон даремно це робить.

Відповідну заяву Зеленський зробив в інтерв'ю італійському каналу Rai 1, повідомляє 24 канал. Під час розмови журналіст згадав про заяву Еммануеля Макрона.

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Президент Франції сказав, що принижувати країну-агресорку – небезпечно. Після Першої світової війни Німеччину принизили – з цього народився нацизм. З огляду на це, журналіст запитав у Зеленського, який вихід для Росії він бачить.

Ми не повинні шукати вихід для Росії. Пан Макрон даремно це робить,

– заявив Зеленський.

Український лідер зауважив, що Макрон має прекрасний досвід, аби усвідомити: поки Росія сама не захоче, поки вона не зрозуміє, що їй це потрібно, вона не шукатиме ніякого виходу.

Зеленський наголосив, що президент Франції хотів досягнути якихось результатів посередництвом. Однак реалізувати бажане французькому президенту не вдалося. З боку Росії жодного розуміння він не знайшов.

"А мені пропонувати деякі речі, пов'язані з поступками щодо нашого суверенітету заради того, щоб зберегти обличчя президенту Путіну, мені здається, це – не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україна не готова зберігати щось комусь, втрачаючи свої території. Це – зовсім несправедливо.

"Макрону не треба робити дипломатичні па"

Коментуючи історичні події, Зеленський також наголосив: Гітлер народився не тому, що Німеччина почувалася приниженою. Жодних виправдань нацизму немає. Головною проблемою була слабкість. Гітлеру дозволили стати Гітлером. Це зробило його середовище, а також – Європа та світ.

Зеленський наголосив: те саме хотіли з 2014 року робити з Росією. Думали: як знайти підхід до країни-агресорки. Однак 24 лютого Росія показала: їй байдуже на всі поступки.

Український лідер зауважив, що не треба зараз Макрону робити ті чи інші дипломатичні па. Історія цього не пробачає.

Джонсон закликав Макрона утриматися від контактів із Росією

Борис Джонсон під час телефонної розмови закликав Макрона утриматися від будь-яких контактів із Росією. Прем'єр-міністр Великої Британії наголосив, що не варто вести переговори з Росією на її умовах.

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