Ми не повинні втрачати можливості на дипломатичне вирішення війни, – Зеленський
Джерело:Associated Press
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче мирним шляхом врегулювати війну, яку розв'язала Росія. Для цього, наголосив президент, не потрібно втрачати можливості на дипломатичне вирішення війни.
Зеленський: Ми не можемо собі дозволити вирішувати за мільйони людей
Зеленський зазначив, що Україні не можна втрачати можливості мирного врегулювання війни, "якщо вони у нас будуть".
До слова Вже запізно для деякої зброї, яку нам постачають партнери, – Зеленський
Президент України наголосив, що влада не може дозволити собі вирішувати за мільйони людей. Через це Україна веде переговори з РФ попри звірства російських військових.
Ми повинні не втрачати можливості, якщо вони у нас будуть, на дипломатичне вирішення цього питання. Їх втрачати не можна. Ми не можемо собі дозволити вирішувати за мільйони людей, які хочуть зупинити війну. Вирішувати за них і казати: "ні, ми не готові говорити, тому це вбивці",
– сказав Зеленський.
Також глава держави переконаний, що люди сприймуть мир у будь-якому випадку. На думку Зеленського, люди хочуть, щоб війна закінчилась.
До речі – Зеленський та Джонсон пройшлись центром Києва: дивіться відео