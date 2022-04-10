Ми не повинні втрачати можливості на дипломатичне вирішення війни, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче мирним шляхом врегулювати війну, яку розв'язала Росія. Для цього, наголосив президент, не потрібно втрачати можливості на дипломатичне вирішення війни.

Зеленський: Ми не можемо собі дозволити вирішувати за мільйони людей

Зеленський зазначив, що Україні не можна втрачати можливості мирного врегулювання війни, "якщо вони у нас будуть".

До слова Вже запізно для деякої зброї, яку нам постачають партнери, – Зеленський

Президент України наголосив, що влада не може дозволити собі вирішувати за мільйони людей. Через це Україна веде переговори з РФ попри звірства російських військових.

Ми повинні не втрачати можливості, якщо вони у нас будуть, на дипломатичне вирішення цього питання. Їх втрачати не можна. Ми не можемо собі дозволити вирішувати за мільйони людей, які хочуть зупинити війну. Вирішувати за них і казати: "ні, ми не готові говорити, тому це вбивці",

– сказав Зеленський.

Також глава держави переконаний, що люди сприймуть мир у будь-якому випадку. На думку Зеленського, люди хочуть, щоб війна закінчилась.

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