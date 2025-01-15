Ми не знаємо сценарій на найближчі 2 тижні, але ми віримо, що війна закінчиться добре, – Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вірить в те, що війна закінчиться добре для України. Водночас за словами політика, передбачити події на найближчі 2 тижні неможливо.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського та Дональда Туска 15 січня у Варшаві.

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Що Туск заявив про війну в Україні

Президент України Володимир Зеленський прибув до офісу прем'єр-міністра Польщі у Варшаві, де його зустрів Дональд Туск. Після переговорів політики провели зустріч з представниками ЗМІ.

Там Дональд Туск заявив, що війна закінчиться добре для України та для всієї західної спільноти.

Хоча ми не знаємо сценарій на найближчі два тижні, але ми віримо, що агресія не вийде й агресор не буде переможцем,

– сказав польський прем'єр.

Туск наголосив, що вони не повторять "помилок своїх попередників" й дивитимуться в майбутнє, розуміючи та шануючи історію.

Будемо діяти конкретно тепер тут і зараз: як в інтересах Польщі, так і в інтересах України й шукатимемо спільне,

– підсумував політик.

За словами Туска, знайти спільний простір інтересів і цінностей, які об'єднують Польщу та Україну, "не так складно".

Нагадаємо, візит Зеленського до Польщі 15 січня став першим після "прориву" у справі щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії.