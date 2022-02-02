Ми ніколи не ховалися, – Кулеба про готовність України до будь-якого формату перемовин з Росією

Дмитро Кулеба заявив, що Україна хоче врегулювати конфлікт з Росією дипломатичним шляхом. За його словами, Київ готовий до перемовин у будь-якому форматі.

Про це міністр закордонних справ повідомив 2 лютого під час брифінгу в Києві, інформує 24 канал.

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Глава МЗС наголосив, що Україна "ніколи не ховалася від переговорів, навпаки, роками працювала у нормандському форматі з Францією та Німеччиною, аби знайти дипломатичне рішення".

Він також сподівається, що все ж таки вдасться організувати новий саміт "нормандської четвірки".

Україна готова до переговорів з Росією у будь-якому можливому форматі,

– додав Дмитро Кулеба.

Залучення США до нормандського формату

В інформаційному просторі кілька років лунають заяви, що США можуть долучити до переговорного процесу у нормандському форматі. Зокрема, цю ідею підтримує президент Володимир Зеленський.

Олексій Арестович у липні 2021 року заявив, що Андрій Єрмак і Вікторія Нуланд активно обговорюють залучення США до перемовин у нормандському форматі.

Єрмак після зустріч Зеленського з Байденом зазначав, що США готові долучитись до формату. Однак для цього має бути згода усіх сторін, зокрема, й Росії, яка, скоріше за все, не погодиться.

У Тристоронній контактній групі ж назвали варіант долучення США до формату малоймовірним.

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