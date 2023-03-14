Ми переможемо в цій війні, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 14 березня традиційно звернувся до українців. Президент наголосив, що цей день був – доволі емоційний.

Український лідер заявив, що мав честь вручити нагороди воїнам та рідним воїнів на честь Дня добровольця. Його в Україні відзначають 14 березня, інформує 24 Канал.

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Зеленський розповів, що вручив нагороду:

мамі Героя України Олександра Мацієвського;

батьку й дружині Героя України Тараса Бобанича;

чоловікам та жінкам, які боронять Україну, ставши на її захист за покликом чистого українського серця.

Зеленський наголосив, що указом від 14 березня відзначив 363 українських добровольців. З них 47 – посмертно.

Український лідер додав: з 2014 року та після 24 лютого сотні тисяч українців стали добровольцями. Вони захищають Україну від російської агресії. Мільйони людей їм допомагають. Зокрема, шукають усе необхідне для оборони, лікують, реабілітують після поранень, рятують після ракетних ударів. Працюють заради України та українців.

А сила українців і держави загалом ґрунтується на тому, що українці стають воїнами у вирішальний час – не губляться, а б'ються, не шукають чужого, а роблять усе, щоб вибороти своє. Ми переможемо в цій війні. Робимо все для цього,

– наголосив президент.

Зеленський наголосив, що хоче подякувати за шеврон "Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла. Його українському лідеру передала Аліна Михайлова – керівниця медичної служби "УЛЬФ" та наречена "Да Вінчі". Також Зеленський подякував за ще один шеврон від воїнів. Президент наголосив, що це – честь для нього.

Зеленський звернувся до українців 14 березня: дивіться відео

Зеленський провів засідання Ставки

Зеленський повідомив, що провів засідання Ставки. Основну увагу приділили ОСУВ "Хортиця" та Бахмуту. Український лідер наголосив, що є чітка позиція Ставки. Напрямок потрібно посилювати, а окупантів – знищувати максимально.

Також Зеленський розповів про візит пані прем'єр-міністерки Ісландії до Києва. Президент наголосив, що її держава допомагає Україні політично та гуманітарно. Ісландія додає свій голос до глобальної коаліції захисників України та свободи.

Також Зеленський провів розмову з CEO корпорації Fox та співголовою News Corp

"Рік тому саме в цей день під обстріл російських військових у Київській області, у Горенці, потрапила група журналістів, що працювали для Fox. Тоді загинули П'єр Закржевський та Олександра Кувшинова, був важко поранений Бенджамін Холл", – пригадав президент.

Зеленський наголосив, що за час повномасштабного вторгнення були вбиті та поранені десятки медійників. Кожного та кожну – пам'ятають.