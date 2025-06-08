Ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію зупинити війну, – Зеленський

Володимира Зеленського запитали, чого він очікує від мирних перемовин. Він відповів: Україна близька до того, щоб змусити Росію зупинити війну.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на ABC News.

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Як змусити Росію зупинитися

Зеленський підкреслив: до росіян дійшло, що Україна здатна дати їм відкоша – і навіть на території Росії. І Київ продовжить розвивати власні технології, адже не завжди можна покластися на партнерів. Наприклад, Трамп перекинув на Близький Схід 20 тисяч ракет, призначених для України.

Чесно кажучи, ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну, принаймні зупинити її. Ми підійшли дуже близько до цього. Ми це відчуваємо. Наша операція "Павутина" всередині Росії – хоч вони і бісяться, вони все розуміють. Вони розуміють, що якщо ось будуть такі кейси з 20 000 ракет тощо, то ми будемо розраховувати на свої сили. А що таке наші сили? Не давати можливості вбивати нас, не давати можливості бомбардувати нас. Тобто ми будемо розвивати тоді цей напрямок.

Україна не хоче продовження війни. Та якщо Росія не зупиниться, наша держава боротиметься за себе.

За словами президента, Україні потрібна сильна допомога від Сполучених Штатів. Натомість Америка потребує єдності з Європою – і має тиснути на Путіна.

Господар Кремля не хоче закінчувати війну. Та може зробити це через тиск партнерів.

"На мій погляд, це дає шанс. І це точно не песимістично звучить", – підсумував Зеленський.

Цікаво, що під час операції "Павутина" західну зброю не використовували.