Ми програли першу битву, але не війну, – Клімкін про "Північний потік-2"

Павло Клімкін заявив, що Україна наразі не змогла переконати американців, що "Північний потік-2" потрібно зупинити за будь-яких умов. Водночас війну щодо газу українська сторона ще не програла.

За словами Клімкіна, насправді дипломатія тільки починається. Політик переконаний, що для України це буде найскладнішим етапом.

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Чесно маємо сказати, що першу битву ми поки що програли. Це не значить, що ми програли війну стосовно газу, але ми програли цю битву,

– заявив Клімкін.

Деталі від Клімкіна

Раніше Україна боролася проти "Північного потоку-2", за санкції, а також "працювали з Конгресом, з Сенатом, зі всіма противниками, зі всіма, з ким є".

Однак у новій конфігурації Україні доведеться домовлятися про умови і гарантії для себе.

Україні важливо не припинити бути найнадійнішим транзитером.