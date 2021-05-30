Ми програли першу битву, але не війну, – Клімкін про "Північний потік-2"

Павло Клімкін заявив, що Україна наразі не змогла переконати американців, що "Північний потік-2" потрібно зупинити за будь-яких умов. Водночас війну щодо газу українська сторона ще не програла.
За словами Клімкіна, насправді дипломатія тільки починається. Політик переконаний, що для України це буде найскладнішим етапом.
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Чесно маємо сказати, що першу битву ми поки що програли. Це не значить, що ми програли війну стосовно газу, але ми програли цю битву,
– заявив Клімкін.
Деталі від Клімкіна
- Раніше Україна боролася проти "Північного потоку-2", за санкції, а також "працювали з Конгресом, з Сенатом, зі всіма противниками, зі всіма, з ким є".
- Однак у новій конфігурації Україні доведеться домовлятися про умови і гарантії для себе.
- Україні важливо не припинити бути найнадійнішим транзитером.
"Північний потік-2": головне
- Колишній очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що якщо "Північний потік-2" таки добудують, Україна може отримати компенсацію. Відповідний варіант начебто розглядають у Білому домі.
- Міністерка енергетики США Дженніфер Гренхолм зауважила, що російська формула є найбруднішою формою природного газу на Землі. Політикиня наголосила: не можна допустити реалізації проєкту "Північний потік-2".
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував ситуацію з "Північним потоком-2" словами: "ніщо не програно, поки гра не завершилася".