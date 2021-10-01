Ми разом, – нардепка Ясько розповіла про стосунки з Саакашвілі після його затримання

У Грузії ввечері 1 жовтня затримали Міхеїла Саакашвілі. Після цього народна депутатка від "Слуги народу" Ліза Ясько відверто розповіла про стосунки з політиком.

Депутатка оприлюднила у мережі відео, яке записали заздалегідь, коли Саакашвілі ще перебував на території України.

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Ясько розповіла про стосунки зі Саакашвілі

Ми записали це відео до від'їзду Михайла до Грузії. Про те, що ми разом. Про те, що любимо один одного та підтримуємо,

– зазначила Ясько.

Нардепка наголосила, що підтримує боротьбу політика, адже "лише справжні борці з таким великим серцем та любов‘ю до своєї держави можуть змінювати світ".

"Я його повністю підтримую. Михайло Саакашвілі – громадянин України, і ми повинні захищати наших громадян! Люблю", – додала у дописі Ясько.

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Таке ж відео ввечері з'явилося і на сторінці Саакашвілі у фейсбуці.

"Ми записали це відео до мого від'їзду в Грузію. Про те, що Грузія та Україна разом. І домовилися, що опублікуємо це відео у випадку арешту. Я і Ліза Ясько разом", – написав Саакашвілі.

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Реакція на повернення у Грузію дружини Саакашвілі

На повернення Саакашвілі на батьківщину та його арешт у мережі відреагувала і дружина політика Сандра Рулофс.

Вона зазначила, що Саакашвілі виконав свою обіцянку й повернувся у Грузію. Вона назвала такий вчинок "проявом героїзму та геніальності", а також закликала прихильників опозиції прийти 2 жовтня голосувати на місцевих виборах.

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