Ми стурбовані, – у Польщі відреагували на кібератаку на Україну польською мовою
Джерело:Твітер Лукаша Ясіни
Хакери, які зламали сайти уряду, розмістили повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською. У МЗС Польщі кажуть, що стурбовані цими подіями.
Про це повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна у соцмережах. Він наголосив, що Варшава засуджує подібну діяльність.
До теми "Чекайте гіршого": хакери атакували українські урядові сайти
Варшава стурбована атакою на сайти уряду України
Ми стурбовані інформацією про кібератаку на сайти українського уряду, в тому числі на сайт МЗС. Ми рішуче засуджуємо будь-яку діяльність, яка має наслідком поширення дезінформації та порушення функціонування державних інституцій,
– написав Лукаш Ясіна.
Зазначимо, що раніше низка польських сайтів зазначила, що повідомлення, яке залишили хакери, не характерне для носіїв польської мови. Отож, припустили ЗМІ, його могли створити з допомогою перекладача.
У ЄС висловили підтримку Україні
У Євросоюзі теж висловили підтримку Україні через хакерську атаку. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель наголосив, що Брюссель мобілізує сили задля допомоги Києву.Важливо! У Центрі інформаційної безпеки наголосили, що ймовірно, що атаку здійснювала Росія.
Актуально Хакери намагалися "зламати" Нацбанк, але цю атаку вдалося відбити
Що відомо про глобальну атаку на сайти уряду:
- Від атаки хакерів постраждали сайти Кабміну, Дії, ДСНС, МОН, МЗС та інші.
- На вебресурсах розмістили повідомлення з погрозами для українців.
- Зрештою сайти тимчасово припинили роботу.
- Це буде найбільша хакерська атака в Україні за останні 4 роки.
- Віцепрем'єр Михайло Федоров наголосив, що жодного витоку даних не відбулось.
Дивіться відео про наймасштабніші атаки хакерів в Україні:
Текст публікації Лукаша Ясіни:
Ми стурбовані повідомленням про кібератаку на сайти уряду України, зокрема МЗС України. Ми рішуче засуджуємо всі дії, які призводять до поширення дезінформації та порушення функціонування державних установ.