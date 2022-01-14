Ми стурбовані, – у Польщі відреагували на кібератаку на Україну польською мовою

Хакери, які зламали сайти уряду, розмістили повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською. У МЗС Польщі кажуть, що стурбовані цими подіями.

Про це повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна у соцмережах. Він наголосив, що Варшава засуджує подібну діяльність.

До теми "Чекайте гіршого": хакери атакували українські урядові сайти

Варшава стурбована атакою на сайти уряду України

Ми стурбовані інформацією про кібератаку на сайти українського уряду, в тому числі на сайт МЗС. Ми рішуче засуджуємо будь-яку діяльність, яка має наслідком поширення дезінформації та порушення функціонування державних інституцій,

– написав Лукаш Ясіна.

Зазначимо, що раніше низка польських сайтів зазначила, що повідомлення, яке залишили хакери, не характерне для носіїв польської мови. Отож, припустили ЗМІ, його могли створити з допомогою перекладача.

У ЄС висловили підтримку Україні

У Євросоюзі теж висловили підтримку Україні через хакерську атаку. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель наголосив, що Брюссель мобілізує сили задля допомоги Києву.

У Центрі інформаційної безпеки наголосили, що ймовірно, що атаку здійснювала Росія.

Актуально Хакери намагалися "зламати" Нацбанк, але цю атаку вдалося відбити

Що відомо про глобальну атаку на сайти уряду:

Від атаки хакерів постраждали сайти Кабміну, Дії, ДСНС, МОН, МЗС та інші.

На вебресурсах розмістили повідомлення з погрозами для українців.

Зрештою сайти тимчасово припинили роботу.

Це буде найбільша хакерська атака в Україні за останні 4 роки.

Віцепрем'єр Михайло Федоров наголосив, що жодного витоку даних не відбулось.

Дивіться відео про наймасштабніші атаки хакерів в Україні:

Текст публікації Лукаша Ясіни:

Ми стурбовані повідомленням про кібератаку на сайти уряду України, зокрема МЗС України. Ми рішуче засуджуємо всі дії, які призводять до поширення дезінформації та порушення функціонування державних установ.