"Ми вдячні українському народу": як поляки реагують на заяви Дуди і Зеленського

Напередодні Анджей Дуда відвідав Київ та зустрівся з Володимиром Зеленським. Президенти України та Польщі запровадили спільний митний контроль та анонсували нову угоду про добросусідство. Як на це відреагували поляки – читайте у статті.

Про це 24 каналу розповів громадський дія та науковець Ришард Купідура.

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Він поставив цікаве питання – яка може бути реакція польського народу від візиту Дуди до України?

Справа в тому, що всі слова, які пролунали у Верховній Раді, відповідають суспільному запиту в Польщі, адже поляки справді хочуть добрих відносин з Україною та хочуть допомагати в цей складний час,

– сказав Ришард Купідура.

Він наголосив, що був радий почути ці слова подяки польського президента до українського народу.

"Я вже говорив, що питання в тому – хто кому має дякувати, бо насправді польська допомога – це не благодійність, а наш внесок до спільної справи, а найскладніше – безпосередній захист – лягає на плечі українців", – додав Купідура. Він теж подякував українцям.

Закон про особливий статус для поляків в Україні – від символічний, бо наразі поляки цього не потребують. Проте, як зазначив Купідура, що наразі це дійсно більш символічний крок, невідомо, як виглядатиме це, але поляки завжди відчували в Україні особливий статус.

"Українська гостинність немає меж, це буде тепер підтверджено на законодавчому рівні. Такі жести дуже важливі. Сподіваюся, що незабаром поляків запросять до України на святкування перемоги", – додав польський громадський діяч.

Раніше сейм Польщі схвалив законопроєкт, згідно з яким українці, які втекли від війни, зможуть отримати майже такі ж права, як і громадяни Польщі. Мовиться про легальне проживання, працевлаштування, навчання, медичну опіку і соціальні гарантії. Зеленський пообіцяв ініціювати аналогічний документ в Україні.

Головне про візит Анджея Дуди до України

Анджей Дуда прибув до Києва 22 травня. Президент виступив у Верховній Раді й запевнив, що стосунки наших держав ставатимуть все тіснішими.

Він розповів, що його країна надала Україні озброєння на 2 мільярди доларів. Йдеться про танки, БТРи, ППО та військову амуніцію. Дуда додав, що вони надають допомогу Україні й не бояться російських погроз.

Також польський лідер згадав і про Росію. Він наголосив, що це державне утворення має стати вигнанкою на міжнародній арені. Мовляв, після Бучі, Бородянки та Маріуполя "не може бути справ, які були раніше".

Також він анонсував нову угоду про добросусідство, яку Польща та Україна можуть підписати зовсім скоро. "У січні 2023 року буде 160-та річниця Січневого повстання, в якому де-факто наші народи боролися проти царя і хотіли позбутися неволі", – зазначив Дуда.

Окрім цього, важливим моментом є те, що між нашими державами починається формування спільного митного простору. Це не лише значно пришвидшить проходження процедур на кордоні, а й прибере більшість корупційних ризиків.

До слова, востаннє президент Польщі приїжджав до Києва за день до вторгнення Росії. Він поїхав з України лише за кілька годин до того, як почався наступ. 21 травня Дуда розповів, що Володимир Зеленський тоді сказав "Анджею, можливо, ми бачимося востаннє".

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