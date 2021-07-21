Ми втратили головного союзника у боротьбі за "Північний потік-2", – Бердинських
Джерело:24 канал
Німеччина зацікавлена у тому, щоб "Північний потік-2" таки добудували. Водночас Україна вже втратила головного союзника у боротьбі за газопровід – США.
Про це заявила журналістка Крістіна Бердинських у програмі "Що це було?" на 24 каналі. За її словами, скоріш за все "Північний потік-2" таки запрацює, а це для України надзвичайно погано.
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Відносини США та Німеччини були непростими
Бердинських зауважила, що до угоди Джозефа Байдена та Ангели Меркель стосовно газопроводу готувалися. У цьому контексті мовиться навіть не про вигоду для Росії, а про відносини між США та Німеччиною, які впродовж останніх років були непростими з економічного погляду.
Однак українська сторона втратила важливого союзника у питанні "Північного потоку-2". Через це тепер настала певна стадія "примирення та прийняття".
Якщо говоримо про те, що ми втратили головного союзника – США у боротьбі за "Північний потік-2", то, напевно, можна так сказати,
– заявила журналістка.
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"Північний потік-2": останні новини
- За даними Держдепу, США уклали угоду з Німеччиною щодо "Північного потоку-2" через те, що не хотіли ризикувати відносинами з ключовим союзником.
- Варто зауважити, що у Конгресі США виступали проти угоди США та Німеччини щодо "Північного потоку-2".
- Видання "Politico" оприлюднило інформацію про те, що представники адміністрації Байдена закликали українських колег не критикувати угоду. Однак радник Держдепу США Дерек Шолле усе спростував.