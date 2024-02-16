16 лютого в Кремлі заявили про смерть Навального в колонії суворого режиму. У Путіна відреагували на звинувачення Заходу.

Після того, як стало відомо про смерть Олексія Навального, у багатьох країнах світу звинуватили Кремль. Там вважають саме Путіна та його режим відповідальними за загибель опозиціонера.

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Що сказав Пєсков

Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що Кремль уже сказав про смерть Навального все, що потрібно.

Висловлювання лідерів західних держав, у яких вони звинувачують Путіна в убивстві Навального, він назвав "абсолютно божевільними та неприпустимими".

Немає заяви медиків, немає інформації від судмедекспертів, немає інформації остаточної від ФСВП, немає жодної інформації про причини смерті. І йдуть такі заяви. Очевидно, що вони абсолютно божевільні,

– наголосив Пєсков.

Нагадаємо, що майже відразу, як провладні ЗМІ Росії поширили повідомлення про смерть Навального, Пєсков підтвердив їх, а також додав, що Путіну про це вже доповіли. Він зазначив, що наразі "ухвалюються рішення, які мають бути ухвалені в такій ситуації."

У Держдумі почали "котити бочки" на США та ЄС

Тим часом у самій Росії офіційні посадовці вдаються до відверто цинічних заяв. Зокрема, спікер російської Держдуми Володін публічно сказав, що смерть Навального була вигідна Брюсселю та Вашингтону.

За його словами, за смертю опозиціонера нібито стоять Столтенберг, Шольц, Сунак та Зеленський.

Далі Володін видав ще одну маячню. Він сказав, що Навальний начебто помер через західні санкції проти Росії та тих, хто підтримує Україну у війні.

Як відреагували у світі на звістку про смерть Навального: що відомо

Очільник Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС вважає російський режим винятково відповідальним за трагічну смерть Навального.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що обставини смерті Навального мають бути розслідувані.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що вона засмучена через загибель росіянина. Ця трагедія, за її словами, "похмуре нагадування про те, що таке Путін і його режим".

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що відповідальність за смерть опозиціонера лежить винятково на плечах Путіна.

Президент Латвії Едгар Рінкевич заявив, що Навальний був жорстоко вбитий Кремлем. Таку саму думку повторив і лідер Литви Гітанас Науседа, і президент України Володимир Зеленський.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Навальний заплатив смертю за свою мужність повернутися до Росії.

У Держдепі США теж вважають винуватим у смерті Навального Кремль. В ООН закликають до розслідування.