Ми завдаємо ворогу таких втрат, що він вже й не знає, де ще шукати резерви, – Зеленський
14 березня 2022 , 14:22Читать новость на русском
Україна продовжує завдавати Росії великих втрат у війні, яку агресор розв'язав проти нашої держави. Через втрати окупанти не знають, де шукати резерви.
Ми не маємо права розслабитися
Про це під час звернення до українця з нагоди Дня добровольця сказав Президент Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що на 19 день війни Збройні Сили України тримаються мужньо та креативно, повідомляє 24 канал.
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Ми завдаємо таких втрат ворогу, що він вже й не знає, де ще шукати резерви. Де ще шукати допомогу. Допомогу собі, допомогу окупантам,
– зазначив президент.
Зеленський додав, що це – жалюгідно. Однак Україна, за словами президента, не має права розслабитися, адже ворог роками готувався до війни.
Росія шукає резерви
- Президент окупантів Володимир Путін заявив, що відправлятиме в Україну бойовиків із Близького Сходу.
- Володимир Зеленський прокоментував це рішення, сказавши, що Путін вирішив завозити головорізів із Сирії, яку руйнували, так само як Україну.
- МЗС України пригрозило іноземним військовим, які стануть на бік Росії. Такі солдати вважатимуться військовими злочинцями.
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