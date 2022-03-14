Ми завдаємо ворогу таких втрат, що він вже й не знає, де ще шукати резерви, – Зеленський

Україна продовжує завдавати Росії великих втрат у війні, яку агресор розв'язав проти нашої держави. Через втрати окупанти не знають, де шукати резерви.

Ми не маємо права розслабитися

Про це під час звернення до українця з нагоди Дня добровольця сказав Президент Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що на 19 день війни Збройні Сили України тримаються мужньо та креативно, повідомляє 24 канал.

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Ми завдаємо таких втрат ворогу, що він вже й не знає, де ще шукати резерви. Де ще шукати допомогу. Допомогу собі, допомогу окупантам,

– зазначив президент.

Зеленський додав, що це – жалюгідно. Однак Україна, за словами президента, не має права розслабитися, адже ворог роками готувався до війни.

Росія шукає резерви

Президент окупантів Володимир Путін заявив, що відправлятиме в Україну бойовиків із Близького Сходу.

Володимир Зеленський прокоментував це рішення, сказавши, що Путін вирішив завозити головорізів із Сирії, яку руйнували, так само як Україну.

МЗС України пригрозило іноземним військовим, які стануть на бік Росії. Такі солдати вважатимуться військовими злочинцями.

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