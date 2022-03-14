Ми завдаємо ворогу таких втрат, що він вже й не знає, де ще шукати резерви, – Зеленський

14 березня 2022 , 14:22
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Україна продовжує завдавати Росії великих втрат у війні, яку агресор розв'язав проти нашої держави. Через втрати окупанти не знають, де шукати резерви.

Ми не маємо права розслабитися

Про це під час звернення до українця з нагоди Дня добровольця сказав Президент Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що на 19 день війни Збройні Сили України тримаються мужньо та креативно, повідомляє 24 канал.

До теми Підтримуйте одне одного і оборону: нове звернення президента Зеленського

Ми завдаємо таких втрат ворогу, що він вже й не знає, де ще шукати резерви. Де ще шукати допомогу. Допомогу собі, допомогу окупантам,
– зазначив президент.

Зеленський додав, що це – жалюгідно. Однак Україна, за словами президента, не має права розслабитися, адже ворог роками готувався до війни.

Росія шукає резерви

До теми – Ранкове звернення Зеленського за 14 березня: дивіться відео

 

Автор: Михайло Гема