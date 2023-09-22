Ми ж обіцяли, що "далі буде", – командувач Повітряних сил відреагував на атаку по Севастополю

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Командувач Повітряних сил Микола Олещук відреагував на цей інцидент.

У Севастополі 22 вересня пролунали вибухи, після яких ввімкнули сирену. Окупанти заявляють про "успішну" роботу ППО.

Зверніть увагу У Бахчисараї могло прилетіти по військовій частині росіян

Окупантам не дають оговтатись

Командувач Повітряних сил наголосив, що окупантам не дають оговтатися у Мелітополі, адже також неспокійно у Криму.

Ми ж обіцяли, що "далі буде...",

– написав він.

Олещук також висловив подяку усім українським льотчикам. Він також написав, що "сподівається, що російське ППО нас не підведе".

До слова, окупанти заявляють про те, що "всі ракети збиті".

Також у мережу потрапило відео, де росіянти намагаються сховатися після того, як ввімкнувся сигнал повітряної тривоги.

Жінка, яка знімає відео, констатує, що у Криму щось "почалось". До оречі, говорить вона українською, попри всі намагання російських пропагандистів переконати місцевих, що вони – росіяни, їм це не вдалося. На записі видно, що люди налякані та намагаються пройти до укриття.

У Севастополі ввімкнули сирену після вибухів: дивіться відео

Вибухи у Криму: останні новини