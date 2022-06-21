Ми живемо в інших реаліях, – у КМВА пояснили, чому у Києві закривають Південний міст
У Києві обмежать рух Південним мостом для приватного транспорту з 22 червня. Місто закликає водіїв з розумінням поставитися до незручностей і планувати маршрути заздалегідь.
Про це 24 каналу сказав перший заступник голови Київської військової адміністрації Микола Поворозник. Разом з тим, два мости відкрили.
До теми Південний міст у Києві закривають для приватних авто
На скільки часу закривають Південний міст – наразі невідомо. Однак заступник глави КМДА наголосив, що проблеми пересування по столиці зараз немає, особливо між Правим та Лівим берегом.
Громадський транспорт працює. З переліком актуальних маршрутів можна ознайомитися за посиланням.
Нам потрібно зрозуміти, що ми живемо в інших реаліях. І першочергово повинні забезпечувати потреби тих, кому це зараз найбільше потрібно,
– наголосив він.
Поворозник також додав, що зараз у Києві перебувають приблизно 2,5 мільйона людей. Однак на вулицях зараз можна помітити набагато менше дітей, ніж було до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Південний міст у Києві закривають
- Рух для приватного транспорту через Південний міст у Києві закриють. Заборона на проїзд діятиме з 22 червня.
- Заборона не стосуватиметься: спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спецперепустками.
- Разом з тим Києві запрацювали мости Патона та Метро. Тепер для автомобільного сполучення лівого й правого берегів працюють чотири мости: Дарницький, Північний, міст Метро та міст Патона.
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У Києві посилили дотримання режиму тиші
- 17 червня в державній адміністрації повідомили, що в Києві посилили дотримання режиму тиші.
- Доручення передбачає заборону на видовища із використанням піротехнічних виробів, гучний спів, трансляції розважальної музики з використанням апаратури тощо. Адже в умовах війни вищевказані дії негативно впливають на психоемоційний стан жителів Києва.
- Також міська влада столиці попередила водіїв, що у місті відновили плату за паркування. Тому за неправильне паркування машину будуть забирати на штрафмайданчик. Винятком є лише порушення правил під час повітряної тривоги.