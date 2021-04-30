Ми зробимо все, щоб Коломойський не контролював державні активи, – Вітренко

Юрій Вітренко заявив, що не дозволить олігарху Ігорю Коломойському контролювати державні компанії. "Нафтогаз" вже напрацьовує відповідні методи.

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В Україні немає нагальної необхідності розділяти активи, однак це питання таки проаналізують. Про це заявив новопризначений керівник НАК "Нафтогаз Україна" на пресконференції.

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Неправильно, коли Коломойський контролює якісь державні активи. Все необхідне для того, щоб Коломойський не контролював жодні державні компанії, буде зроблено,

– заявив чиновник.

Водночас спосіб, яким це планують забезпечити, додатково вивчають. Його узгодять з державою.

Зауважимо, Вітренко також пропонує Коломойському об'єднати "Укрнафту" та "Укртатнафту". За словами чиновника, контрольну частку активів від можливого утворення слід передати державі, а олігарху – дивіденди.

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