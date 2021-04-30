Ми зробимо все, щоб Коломойський не контролював державні активи, – Вітренко

Юрій Вітренко заявив, що не дозволить олігарху Ігорю Коломойському контролювати державні компанії. "Нафтогаз" вже напрацьовує відповідні методи.
Джерело:"Нафтогаз"
Деталі від Вітренка
В Україні немає нагальної необхідності розділяти активи, однак це питання таки проаналізують. Про це заявив новопризначений керівник НАК "Нафтогаз Україна" на пресконференції.
Читайте також Їхнє занепокоєння зрозуміле, – Вітренко про реакцію міжнародних партнерів на зміни у "Нафтогазі"
Неправильно, коли Коломойський контролює якісь державні активи. Все необхідне для того, щоб Коломойський не контролював жодні державні компанії, буде зроблено,
– заявив чиновник.
Водночас спосіб, яким це планують забезпечити, додатково вивчають. Його узгодять з державою.
Зауважимо, Вітренко також пропонує Коломойському об'єднати "Укрнафту" та "Укртатнафту". За словами чиновника, контрольну частку активів від можливого утворення слід передати державі, а олігарху – дивіденди.
Головне про призначення Вітренка
- 28 квітня уряд звільнив голову правління "Нафтогаз Україна" Андрія Коболєва. Рішення мотивували багатомільйонними збитками компанії. На вакантну посаду призначили тимчасово виконувача обов'язки міністра енергетики Юрія Вітренка.
- Крім того, Кабінет Міністрів звільнив увесь склад наглядової ради "Нафтогазу" однак згодом їх переобрали в тому ж складі.
- У компанії обурилися звільненням Коболєва і назвали дії уряду "юридичними маніпуляціями".
- Вітренко ж каже, що усунення його попередника – логічне рішення.