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      Ми боролися з вітряками: екоактивісти вимагають доступ до постів моніторингу у підприємств

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      Активісти хочуть отримати доступ до системи екологічного моніторингу
      Активісти хочуть отримати доступ до системи екологічного моніторингу / Фото з відкритих джерел

      Активісти вимагають доступ до постів моніторингу у промислових підприємств.

      Таку заяву зробила керівник екопатрулям Тетяна Лампіка в Facebook.

      "Після численних акцій, які провів Екопатруль, громадське формування "Екологічний патруль" і наші колеги по всій Україні стало ясно, що ми дуже довгий час воюємо з вітряками ", – написала вона.

      "Я, як професійний еколог, розумію, що необхідна достовірна, правдива і в режимі онлайн передача даних про екологічний моніторинг, для її обробки і аналізу, формування вимог до підприємства на всіх рівнях! Як керівник Екопатруля, я розумію, що тільки покази сертифікованого обладнання будуть прийняті контролюючими органами. Поки Міністерство екології України думає, в Україні відбудовується система громадського екологічного моніторингу ", – додала вона.

      За її словами, активісти зібрали підписи і передадуть звернення промисловим підприємствам.

      "Тому ми зібрали підписи в Маріуполі для звернення до "Метінвесту" з вимогою: Надати вільний доступ до системи екологічного моніторингу всіх металургійних підприємств холдингу в Кривому Розі, Запоріжжі, Маріуполі. Аналогічні запити ми направимо всім промисловим підприємствам (DCH, Arcelor, Interpipe, Ferrexpo). Запит направимо офіційно, з кур'єром ", – підсумувала вона.

       

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      Теги: Новини України Екологія
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