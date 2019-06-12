Ми боролися з вітряками: екоактивісти вимагають доступ до постів моніторингу у підприємств

Активісти вимагають доступ до постів моніторингу у промислових підприємств.

Таку заяву зробила керівник екопатрулям Тетяна Лампіка в Facebook.

"Після численних акцій, які провів Екопатруль, громадське формування "Екологічний патруль" і наші колеги по всій Україні стало ясно, що ми дуже довгий час воюємо з вітряками ", – написала вона.

"Я, як професійний еколог, розумію, що необхідна достовірна, правдива і в режимі онлайн передача даних про екологічний моніторинг, для її обробки і аналізу, формування вимог до підприємства на всіх рівнях! Як керівник Екопатруля, я розумію, що тільки покази сертифікованого обладнання будуть прийняті контролюючими органами. Поки Міністерство екології України думає, в Україні відбудовується система громадського екологічного моніторингу ", – додала вона.

За її словами, активісти зібрали підписи і передадуть звернення промисловим підприємствам.

"Тому ми зібрали підписи в Маріуполі для звернення до "Метінвесту" з вимогою: Надати вільний доступ до системи екологічного моніторингу всіх металургійних підприємств холдингу в Кривому Розі, Запоріжжі, Маріуполі. Аналогічні запити ми направимо всім промисловим підприємствам (DCH, Arcelor, Interpipe, Ferrexpo). Запит направимо офіційно, з кур'єром ", – підсумувала вона.