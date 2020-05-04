Ми отримали від держави тільки тисячу паперових масок, але не жаліємося, – Садовий
Міський голова Львова Андрій Садовий попри відсутність допомоги держави закликав місцеву та центральну владу до співпраці. Наразі не час з’ясовувати, хто має рацію, а хто помиляється.
В уряді мають розуміти, що міста не отримують автоматично ту інформацію, якою володіє центральна влада, заявив мер Львова Андрій Садовий, пише "Громадське".
Читайте також У Черкасах 200 людей прийшли підтримати мера, порушуючи карантин: фото, відео
Левова частка конфліктів виникає через відсутність якісної комунікації, коли держава не розуміє специфіки міст і намагається тиснути,
– зазначив Садовий.
За його словами, у сучасних умовах слід бути максимально коректними.
Ми, до речі, жодного ШВЛу не отримали. Нам для міста дали тисячу паперових масок по 70 копійок, але ми не жаліємося, – розповів мер Львова.
Він додав, що боротися з коронавірусом у місті допомагає бізнес та можливості місцевого бюджету.
Очільник Львова запропонував уже після завершення карантину розбиратися, хто має рацію, а хто помиляється. Садовий також висловив сподівання, що уряд почув владу на місцях і незабаром міста отримають більше повноважень.
Те, що відбулося у Черкасах, на думку мера Львова, "певне нерозуміння з боку державних органів влади специфіки міста". Садовий закликав, аби держава та міста знаходили те, що їх об’єднує.
Зверніть увагу! Станом на 4 травня у Львівській області зафіксували 506 випадків зараження коронавірусом. Одужати наразі вдалося 95 людям.
Що відомо про скандал з мером Черкас: основне
- З 1 травня влада Черкас вирішила пом'якшити карантин для частини підприємців міста. Відповідне рішення ухвалили попри те, що послаблення по всій країні заплановано лише з 11 травня.
- Дії очільника міста стали причиною того, що поліція почала кримінальне провадження. Сам Бондаренко вважає, що послаблення карантину у Черкасах виправданим.
- Очільник МВС Арсен Аваков у соцмережах пригрозив Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією на його рішення.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що послаблення карантину у Черкасах – спроба місцевої влади заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я містян.
- Максим Степанов, керівник МОЗ, приїхав до обласного центру, аби заявити, що категорично не підтримує відповідне рішення місцевої влади.
- 1 травня Анатолій Бондаренко на своїй сторінці у фейсбуці опублікував скриншот листування з людиною, підписаною як Сергій Трофімов. Допис начебто свідчить про те, що очільнику Черкас погрожували за зняття карантинних обмежень дочасно.
- В Офісі Президента запевняють, що заступник Єрмака не спілкувався з Бондаренком. Мер Черкас переконаний, що йому погрожував саме заступник Єрмака.
- Спершу Бондаренко був одним з перших мерів, які наполегливо просили владу про жорсткі карантинні обмеження.