Ми отримали від держави тільки тисячу паперових масок, але не жаліємося, – Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий попри відсутність допомоги держави закликав місцеву та центральну владу до співпраці. Наразі не час з’ясовувати, хто має рацію, а хто помиляється.

В уряді мають розуміти, що міста не отримують автоматично ту інформацію, якою володіє центральна влада, заявив мер Львова Андрій Садовий, пише "Громадське".

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Левова частка конфліктів виникає через відсутність якісної комунікації, коли держава не розуміє специфіки міст і намагається тиснути,

– зазначив Садовий.

За його словами, у сучасних умовах слід бути максимально коректними.

Ми, до речі, жодного ШВЛу не отримали. Нам для міста дали тисячу паперових масок по 70 копійок, але ми не жаліємося, – розповів мер Львова.

Він додав, що боротися з коронавірусом у місті допомагає бізнес та можливості місцевого бюджету.

Очільник Львова запропонував уже після завершення карантину розбиратися, хто має рацію, а хто помиляється. Садовий також висловив сподівання, що уряд почув владу на місцях і незабаром міста отримають більше повноважень.

Те, що відбулося у Черкасах, на думку мера Львова, "певне нерозуміння з боку державних органів влади специфіки міста". Садовий закликав, аби держава та міста знаходили те, що їх об’єднує.

Зверніть увагу! Станом на 4 травня у Львівській області зафіксували 506 випадків зараження коронавірусом. Одужати наразі вдалося 95 людям.

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