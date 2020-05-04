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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ

      Ми отримали від держави тільки тисячу паперових масок, але не жаліємося, – Садовий

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      Садовий про комунікацю центральної та місцевої влади
      Садовий про комунікацю центральної та місцевої влади / daily.rbc.ua

      Міський голова Львова Андрій Садовий попри відсутність допомоги держави закликав місцеву та центральну владу до співпраці. Наразі не час з’ясовувати, хто має рацію, а хто помиляється.

      В уряді мають розуміти, що міста не отримують автоматично ту інформацію, якою володіє центральна влада, заявив мер Львова Андрій Садовий, пише "Громадське".

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      Левова частка конфліктів виникає через відсутність якісної комунікації, коли держава не розуміє специфіки міст і намагається тиснути,
      – зазначив Садовий.

      За його словами, у сучасних умовах слід бути максимально коректними.

      Ми, до речі, жодного ШВЛу не отримали. Нам для міста дали тисячу паперових масок по 70 копійок, але ми не жаліємося, – розповів мер Львова.

      Він додав, що боротися з коронавірусом у місті допомагає бізнес та можливості місцевого бюджету.

      Очільник Львова запропонував уже після завершення карантину розбиратися, хто має рацію, а хто помиляється. Садовий також висловив сподівання, що уряд почув владу на місцях і незабаром міста отримають більше повноважень.

      Те, що відбулося у Черкасах, на думку мера Львова, "певне нерозуміння з боку державних органів влади специфіки міста". Садовий закликав, аби держава та міста знаходили те, що їх об’єднує.

      Зверніть увагу! Станом на 4 травня у Львівській області зафіксували 506 випадків зараження коронавірусом. Одужати наразі вдалося 95 людям.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Місцеве самоврядування Кабінет Міністрів України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Андрій Садовий Новини Львова Новини політики Новини України
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