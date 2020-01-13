Ми з Кернесом закрили всі особисті питання один до одного, – Ярославський

Один з найвідоміших українських бізнесменів Олександр Ярославський заявив, що врегулював усі питання "особистого характеру" з мером Харкова Геннадієм Кернесом.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами після церемонії випуску магістрів Харківського національного університету Каразіна.

Відповідаючи на питання про присутність Кернеса на новорічній святковій вечірці в Kharkiv Palace Hotel 5*, який належить Ярославському, бізнесмен сказав: "У нас були особисті питання один до одного, ми їх закрили. Ніяких ситуативних речей, як журналісти підіймали ці питання. Це наші особисті взаємини, ми їх закрили і все. Не треба шукати ніяких чорних кішок в темній кімнаті. Тим більше, що ні кішки, ні мишки тут немає".

Як відомо, Харків – рідне місто Ярославського, бізнесмен вклав в розвиток Харківщини близько $ 1 млрд.