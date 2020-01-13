18:50
13 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: МЧС вберегло РПЦ від пожеж. Маленькі кораблики для маленького Пині
      Вєсті Кремля
      16:50, 11 січня
      Вєсті.UA. Жир: Таємна місія Зеленського в Омані. Географічний кретинізм
      Вєсті.UA
      16:37, 11 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Ми з Кернесом закрили всі особисті питання один до одного, – Ярославський

      176 Читать новость на русском
      Церемонія випуску магістрів ХНУ ім. Каразіна.

      Один з найвідоміших українських бізнесменів Олександр Ярославський заявив, що врегулював усі питання "особистого характеру" з мером Харкова Геннадієм Кернесом.

      Про це він сказав під час спілкування з журналістами після церемонії випуску магістрів Харківського національного університету Каразіна.

      Відповідаючи на питання про присутність Кернеса на новорічній святковій вечірці в Kharkiv Palace Hotel 5*, який належить Ярославському, бізнесмен сказав: "У нас були особисті питання один до одного, ми їх закрили. Ніяких ситуативних речей, як журналісти підіймали ці питання. Це наші особисті взаємини, ми їх закрили і все. Не треба шукати ніяких чорних кішок в темній кімнаті. Тим більше, що ні кішки, ні мишки тут немає".

      Як відомо, Харків – рідне місто Ярославського, бізнесмен вклав в розвиток Харківщини близько $ 1 млрд.

      В Україні триває реєстрація на пробне ЗНО-2020: ціна та дати іспитів
      сьогодні
      40863
      Теги: Новини України Геннадій Кернес Новини Харкова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:30 Вибори на Донбасі: коли відбудуться і які наслідки для України
      Інна Жолобович 444
      сьогодні , 17:00 Хуже всех. Чем Кремль отличается от всего мира
      Андрій Ілларіонов 696
      14 січня , 08:30 Які вазони можуть викликати алергію – небезпека домашніх рослин
      1766
      сьогодні , 15:00 Катастрофа літака МАУ в Ірані: чотири висновки для України
      Валерій Пекар 652
      сьогодні , 14:30 Кафе, дитячі садочки та цілі цвинтарі: яка доля спіткає списані літаки
      Альона Захарова 614
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук