Від польського винищувача МіГ-29 відпав паливний бак під час польоту

Інцидент трапився у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі. Від бойового літака МіГ-29 під час тренувального польоту відпав навісний паливний бак.

Авіапригода сталась у середу, 22 травня близько 18:00 поблизу села Курово-Браневського. У польській армії повідомили, що ніхто не постраждав.

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Чому літак втратив бак

Як зазначається у звіті Головного командування збройних сил Польщі, бак був порожній і впав за кілька сотень метрів від будівель.

Під час виконання навчально-тренувального польоту на літаку МіГ-29 з 22-ї тактичної авіабази сталася втрата паливного бака,

– йдеться у повідомленні.

Польські військові також розповіли, що з попередніх висновків випливає, що дії пілотів відбувалися відповідно до чинних процедур. За їхніми словами, жодна особа, яка перебувала неподалік місця падіння бака не постраждала. Справою займеться Державна комісія з розслідування авіаційних подій.

Авіаційні інциденти у світі не рідкісні