У Повітряних силах вказали на вагомий недолік польських та словацьких МіГ-29

Польща та Словаччина передали Україні літаки МіГ-29. Проте вони мають вагомий недолік, який потрібно буде виправити.

Словацькі та польські винищувачі МіГ-29 не можуть нести сучасні ракети. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

Дивіться також Україна може отримати 40 сучасних винищувачів Mirage, які Франція планує викупити в ОАЕ, – ЗМІ

У Повітряних силах розповіли про можливості МіГ-29

За словами Юрія Ігната, радянські літаки лише частково зможуть посилити спроможності Повітряних сил ЗСУ, адже не пристосовані до сучасного озброєння. Тому їм необхідно провести глибоку модернізацію.

У винищувачах вже дещо оновили системи зв’язку, систему "свій-чужий" та GPS-навігацію, проте бойової потужності в МіГ-29 не додалося.

Усе залежить від того, яка у літака бортова радіолокаційна станція та озброєння, яке він може нести під крилами: керовані авіаційні ракети, крилаті ракети, бомби та інше. Ці літаки, польські й словацькі, – це, безумовно, посилить дещо наші спроможності, але нічого з цього, що я перерахував, там немає. Ні бортовий радар, ні сучасні ракети там не поставиш,

– сказав Ігнат.

Тому словацькі та польські МіГ-29 потребують глибокої модернізації. А особливо потрібно оновити озброєння та радари.

Україна вдячна, проте нам потрібні сучасніші літаки