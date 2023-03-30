Перші словацькі винищувачі МіГ-29 вже захищають українське небо: над яким містом

30 березня 2023, 17:46
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Джерело:

Denník N

Словаччина підтримує Україну у її боротьбі за свою свободу. Зокрема, словацька сторона передала перші чотири винищувачі МіГ-29. Наразі вони захищають небо над Харковом.

Олена Кондратюк –  заступниця голови Верховної Ради – 29 березня виступила у парламенті Словаччини. Політикиня подякувала країні за підтримку.

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Від імені всіх українців, життя яких захищають військово-повітряні сили, висловлюю вам велику подяку,
– заявила Кондратюк.

Вона наголосила, що Україна вдячна Словаччині за:

  • гуманітарну допомогу;
  • зброю;
  • підтримку України на міжнародному рівні;
  • визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Перші МіГ-29 Словаччина передала Україні у другій половині березня. Їх передавали під словацьку версію пісні "Гей, соколи!". 

"Чотири винищувачі МіГ-29 успішно передані українським побратимам. Допомога не має кордонів. Ми зробили все, що могли, заради правильної справи!", – заявили тоді у Словаччині.

Загалом Братислава пообіцяла надати Україні 13 МіГ-29. Їхня перевага у тому, що захисники українського неба вже вміють користуватися цими літаками. Словаччина вже зняла з озброєння МіГ-29. Водночас Україні вони можуть допомогти врятувати сотні й тисячі життів. 

Окрім того, у Словаччині запевнили, що продовжать надавати допомогу. 

Автор: Мар'яна Бекало