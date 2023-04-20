На війні загинув Михайло Алєксєєнко: він створив проєкт з реукраїнізації Донбасу

Війна, на жаль, забирає найкращих. Нещодавно на фронті загинув військовий, активіст Михайло Алєксєєнко. Він воював у складі львівської 125-ї окремої бригади територіальної оборони.

Михайло Алєксєєнко був родом зі Слов’янська. Раніше він створив проєкт реукраїнізації Донбасу.

Важливо На Кіровоградщині попрощалися з азовцем Хомовським, який загинув в Оленівці

Що відомо про загиблого воїна

На початку війни Михайло евакуювався зі Слов'янська до Львова, і там пішов у тероборону. Згодом хлопець поїхав воювати на Схід.

Михайло був випускником Харківського національного університету імені Каразіна. Відомо, що хлопець створив проєкт реукраїнізації Донбасу.

Михайло Алєксєєнко загинув у бою. Він був дуже проукраїнським, захищав права студентів, розвивав неформальну освіту та активно співпрацював із громадськими ініціативами БУР,

– повідомила Юлія Біденко.

Захисника згадують як щирого патріота, активіста багатьох громадських заходів, людину-лідера, чесну та порядну. Обороняти країну він пішов з перших днів повномасштабної війни.

"Був дуже голосним, на все мав коментар. Ніколи не мовчав, здавалося, говорив тисячі слів у секунду. Завжди намагався заповнити тишу, ніби помовчати ми можемо і не поруч, а якщо вже сидимо в одному приміщенні, то треба наговоритися і набутися", – розповіла Тетяна Симкович.

Михайло Алєксєєнко загинув у бою з окупантами / фото Юлія Біденко, БУР

Інші втрати України

18 квітня у селі Дмитрівка, що на Кіровоградщині, попрощалися із загиблим азовцем Богданом Хомовським, позивний якого Danger. Він загинув під час теракту в Оленівці, де перебував у полоні.

У Кременчуці, що на Полтавщині, попрощалися з бійцем 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Артемом Березнюком. Він загинув на Донбасі.

Також, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув призер чемпіонату світу К1 (боїв змішаного стилю) Руслан Пісковий. Герою був лише 21 рік.

висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблого воїна.