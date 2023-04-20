На війні загинув Михайло Алєксєєнко: він створив проєкт з реукраїнізації Донбасу

20 квітня 2023, 11:23
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Джерело:

Юлія Біденко

Війна, на жаль, забирає найкращих. Нещодавно на фронті загинув військовий, активіст Михайло Алєксєєнко. Він воював у складі львівської 125-ї окремої бригади територіальної оборони.

Михайло Алєксєєнко був родом зі Слов’янська. Раніше він створив проєкт реукраїнізації Донбасу.

Важливо На Кіровоградщині попрощалися з азовцем Хомовським, який загинув в Оленівці

Що відомо про загиблого воїна

На початку війни Михайло евакуювався зі Слов'янська до Львова, і там пішов у тероборону. Згодом хлопець поїхав воювати на Схід.

Михайло був випускником Харківського національного університету імені Каразіна. Відомо, що хлопець створив проєкт реукраїнізації Донбасу.

Михайло Алєксєєнко загинув у бою. Він був дуже проукраїнським, захищав права студентів, розвивав неформальну освіту та активно співпрацював із громадськими ініціативами БУР,
– повідомила Юлія Біденко.

Захисника згадують як щирого патріота, активіста багатьох громадських заходів, людину-лідера, чесну та порядну. Обороняти країну він пішов з перших днів повномасштабної війни.

"Був дуже голосним, на все мав коментар. Ніколи не мовчав, здавалося, говорив тисячі слів у секунду. Завжди намагався заповнити тишу, ніби помовчати ми можемо і не поруч, а якщо вже сидимо в одному приміщенні, то треба наговоритися і набутися", – розповіла Тетяна Симкович.

Михайло Алєксєєнко загинув у бою з окупантами / фото Юлія Біденко, БУР

24 Канал висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблого воїна.

Інші втрати України

  • 18 квітня у селі Дмитрівка, що на Кіровоградщині, попрощалися із загиблим азовцем Богданом Хомовським, позивний якого Danger. Він загинув під час теракту в Оленівці, де перебував у полоні.
  • У Кременчуці, що на Полтавщині, попрощалися з бійцем 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Артемом Березнюком. Він загинув на Донбасі.
  • Також, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув призер чемпіонату світу К1 (боїв змішаного стилю) Руслан Пісковий. Герою був лише 21 рік.

Автор: Софія Ковнір