Повернувся з-за кордону, щоб захистити Україну: на Донеччині загинув воїн Михайло Гончарук

Задля того, щоб боронити Батьківщину від нашестя окупантів, українці повертаються й з-за кордону. Серед них був захисник із Вінниці Михайло Гончарук.

До повномасштабного вторгнення чоловік тривалий час їздив за кордон на заробітки. Однак як тільки Росія вирішила показати свою "міць" 24 лютого 2022 року, Михайло Гончарук повернувся додому, щоб стати до лав захисників.

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Що відомо про Михайла Гончарука

Після повернення до України Михайло Гончарук відправився воювати у складі 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. За час своєї служби він двічі отримував поранення, однак попри все завжди повертався на фронт.

Чоловік любив свою Батьківщину, вірив у її світле майбутнє та хотів захистити від загарбників. Він хотів, щоб його рідні, зокрема, дружина та двоє діточок, жили у вільній, незалежній та квітучій державі.

Герой загинув у боях за Україну

Михайло Гончарук із Вінниці віддав своє життя 27 березня, захищаючи кожного українця та незалежність держави. Трапилося це у районі населеного пункту Оріхово-Василівка, що на Донеччині, під час виконання бойового завдання.

Трагічну звістку про смерть військовослужбовця повідомили його рідні.

Михайло Степанович був добрим, щирим, мудрим, відважним і завжди тримав своє слово,

– повідомили у ЗМІ.

Чоловікові було 56 років.

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