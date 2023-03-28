Відповідає за роботу фільтраційних таборів у Маріуполі: деталі про підрив авто Москвіна

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині підірвали автомобіль одного з командирів окупантів. Згодом у мерії міста розповіли про те, ким був загарбник. Власне, звати військового – Міхаіл Москвін.

У вівторок вранці, 28 березня, офіційна українська влада Маріуполя констатувала, що днем перед тим у місті вибухнула автівка ворожого командира. Власне, відомо, що Міхаіл Москвін відповідальний за чистки – себто за роботу фільтраційних таборів в захопленому населеному пункті.

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"Ціль спротиву"

Як зазначили в мерії, інцидент з Москвіним – це не просто підрив авто. Окупант фактично став ціллю спротиву тих людей, які не згодні з окупацією Маріуполя.

Слід наголосити, що саме ця людина відповідальна за організацію фільтраційних заходів, які призвели до чисельних арештів цивільного населення міста. Після підриву машини загарбника відправили до лікарні №2.

Цей злодій відповідальний за створення та функціонування фільтраційних наборів навколо Маріуполя. За його наказами тисячі мирних маріупольців опинилися за ґратами. Але покарання знайде кожного ворога,

– сказав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Окрім того, він зауважив, що зараз Москвін у тяжкому стані у лікарні. За словами мера, "яким би не був прогноз лікарів, його доля вже вирішена". Ймовірно, йдеться тут про те, що спокійно йому жити ніхто не дасть.

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