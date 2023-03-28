Відповідає за роботу фільтраційних таборів у Маріуполі: деталі про підрив авто Москвіна
Джерело:Маріупольська міська рада
У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині підірвали автомобіль одного з командирів окупантів. Згодом у мерії міста розповіли про те, ким був загарбник. Власне, звати військового – Міхаіл Москвін.
У вівторок вранці, 28 березня, офіційна українська влада Маріуполя констатувала, що днем перед тим у місті вибухнула автівка ворожого командира. Власне, відомо, що Міхаіл Москвін відповідальний за чистки – себто за роботу фільтраційних таборів в захопленому населеному пункті.
Дивіться також Фортеця Бахмут – місце, де закінчиться епоха "вагнерівців"
"Ціль спротиву"
Як зазначили в мерії, інцидент з Москвіним – це не просто підрив авто. Окупант фактично став ціллю спротиву тих людей, які не згодні з окупацією Маріуполя.
Слід наголосити, що саме ця людина відповідальна за організацію фільтраційних заходів, які призвели до чисельних арештів цивільного населення міста. Після підриву машини загарбника відправили до лікарні №2.
Цей злодій відповідальний за створення та функціонування фільтраційних наборів навколо Маріуполя. За його наказами тисячі мирних маріупольців опинилися за ґратами. Але покарання знайде кожного ворога,
– сказав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.
Окрім того, він зауважив, що зараз Москвін у тяжкому стані у лікарні. За словами мера, "яким би не був прогноз лікарів, його доля вже вирішена". Ймовірно, йдеться тут про те, що спокійно йому жити ніхто не дасть.
Наслідки підриву авто Москвіна: дивіться відео "Маріуполь. Спротив"
Ворог щодня втрачає "елітних військових"
- Днями стало відомо, що на концерт до Кобзона відправився командир російської армії Дмитро Лисицький. З інформації у мережі зрозуміло, що він був причетний до організації Іловайського котла у 2014 році, мав кремлівські нагороди та керував 1 батальйоном 247 десантно-штурмового полку.
- Окрім того, у Британській розвідці розповіли, що під час спроб взяти Авдіївку на Донеччині 10-тий танковий полк зазначив чималих втрат. У Лондоні повідомили, що ворог зараз дуже деморалізований та має проблеми з дисципліною у війську.
- Загалом станом на ранок 28 березня Збройні Сили ліквідували 171 730 ворожих військових та 3 602 танків Росії.