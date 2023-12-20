На тлі складання мандатів: у Верховній Раді з'явився новий депутат

У Верховній Раді зареєстрували нового депутата. Народним обранцем став Михайло Соколов від "Батьківщини".

Це трапилось після того, як Віталій Данілов достроково склав мандат. Останній відмовився від депутатства наприкінці листопада 2023 року.

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Новим нардепом став Соколов

Центральна виборча комісія вже повідомила, що зареєструвала нового народного депутата України.

Під час засідання комісія розглянула заяву і документи Михайла Соколова та зареєструвала його нардепом України,

– повідомили у ЦВК.

Там зазначили, що Соколова обрали на позачергових виборах у 2019 році в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Він був номером 26 у виборчому списку партії, а у Верховну Раду тоді пройшло 24 кандидати від партії.

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Що відомо про Соколова

Після хвилі складання мандатів у Верховній Раді залишилось станом на 13 грудня 2023 року тільки 400 народних депутатів. Це на 50 обранців менше, ніж передбачає Конституція України.

Михайло Соколов – 56-річний підприємець та політик. Був народним депутатом 6 скликання. Окрім того, марно балотувався до Ради 7-го, 8-го та 9-го скликань від "Батьківщини".

Соколов має освіту інженера-механіка літальних апаратів. На початку кар'єри працював інженером-конструктором. Згодом був заступником директора різних підприємств, виконував обов'язки директора ТОВ "Технофарма".

У 2015 – 2019 роках був депутатом Миколаївської обласної ради, у 2002 – 2007 роках – Дніпровської міськради. Під час виборів у 2019 році працював на посаді заступника директора ТОВ "Укртранзит".

Рух "ЧЕСНО" відзначав прогульництво Соколова. Також він відомий як замовник лобістських послуг для лідерки "Батьківщини" – Юлії Тимошенко.

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