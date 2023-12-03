Назавжди 19 років: на фронті загинув Микола Семчук з "Азову"

Україна втрачає у кровопролитній війні найкращих синів та доньок. Так, на фронті загинув 19-річний захисник Микола Семчук.

Про трагічну втрату повідомила Верховинська селищна рада, що в Івано-Франківській області. Герой віддав своє життя, Сєвєродонецька Луганської області.

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Без вагань став на захист країни

У боях за Україну загинув 19-річний Микола Семчук. Улітку він став на захист нашої країни й став бійцем "Азову". Захисник до останнього боровся з ворогом, але, на жаль, загинув 30 листопада 2023 року. У боротьбі за незалежність Герой віддав найдорожче – власне життя.

Свобода, незалежність та любов яскравим полум'ям горять у серцях нашої молоді, яка бере до рук зброю, аби стати на захист своєї Батьківщини. Покоління не дітей, а мужніх, безстрашних воїнів… Велике покоління, яке виправляє помилки прадідів, дідів, батьків… і віддає життя за кожного з нас. Зовсім юний та справедливий, мужній та самовідданий… Саме таким назавжди в серцях рідних та близьких залишиться наш Герой Микола Семчук,

– прокоментували втрату у громаді.

Про церемонію прощання із захисником і син похорону повідомлять пізніше.

Директорка радіо "Гуцульська столиця" Леся Клим в коментарі Суспільному повідомила, що Микола – міг не воювати, але вирішив стати на захист країни. За її словами, він дуже любив природу, хотів вивчати біологію та мав стійкі державницькі проукраїнські переконання.

У Миколи залишилися батьки, молодша сестра і старший брат. До слова, старший брат Миколи також захищає Україну у лавах ЗСУ. Батько Героя також був на фронті, але його нещодавно мобілізували.



У боях за Україну загинув Микола Семчук / Фото Верховинська селищна рада

Трагічні втрати України у війні

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Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним і близьким Героя. Вічна пам'ять захиснику України