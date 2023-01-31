Після скандалу з поїздкою у Таїланд Тищенко звинуватив журналістів, що "вони облажались"

Народний депутат Микола Тищенко відреагував на скандал за його участі, стосовно поїздки в Таїланд. Він зазначив, що в Азії домінує зараз російська повістка, а він їздив туди для того, аби це виправити. Водночас він констатував, що журналісти, які писали про нього матеріали, – облажалися.

Не так давно мережу облетіла новина про те, що Тищенка виключили з партії та фракції "Слуга народу" через його начебто робочу поїздку в одну з курортних країн Азії. На своїх сторінках у соціальних мережах відреагував на це скандальний нардеп лиш ввечері 30 січня, звинувативши ЗМІ в поширення фейків.

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"Неприємно визнавати, але ви облажались"

За словами нардепа, засоби масової інформації дискредитували цілу Україну перед в'єтнамськими та таїландськими партнерами, поширюючи інформацію про Тищенка, – тому й, власне, "облажались". Він також наголосив, що уже 2 тижні вів перемовини з азійськими союзниками за наказом керівництва, однак "довіра була підірвана" через "вкиди" в інфопростір.

Треба розуміти, що у В'єтнамі та в Таїланді домінує російська повістка, дуже велика кількість російських експатів, засилля російського туризму, перевага російських інвестицій, російська пропаганда — все це не дає зрозуміти деяким азійським країнам, що Росія веде справжню повномасштабну війну проти України,

– написав народний обранець.

Окрім того, він "присоромив" журналіста "Української правди" Михайла Ткача та інших його колег по цеху, що повідомили широкому загалові про відрядження Тищенка "у формі фарсу". Водночас деякі медіа він звинуватив у тому, що вони поширювали його світлини з відпочинку, які були зроблені ще до повномасштабного вторгнення.



ЗМІ поширювали світлини з відпочинку Тищенка, що були зроблені до 24 лютого / Колаж зі соцмереж нардепа



Тищенко каже, що ЗМІ поширювали про нього фейки / Колаж зі соцмереж Миколи Тищенка

Слід також згадати слова Тищенка про те, що зустрічі "того рівня", які він провів, – це насправді результат довгих перемовин та протокольної підготовки. Організувати їх за день, як писали про це медіа, просто-таки неможливо, – за словами народного обранця.

Ще раз наголошую, що перебуваю у цьому відрядженні за наказом керівництва. Усі відповідні дозволи на це у мене є, у тому числі підписаний відповідний документ від голови ВР,

– зазначив Тищенко.

Він констатував, що кордон перетнув ще 10 січня 2023 року – тобто задовго до рішення РНБО​ стосовно того, що чиновникам не можна виїжджати за межі країни під час війни.

Глава парламенту каже, що нічого не підписував

Микола Тищенко закцентував у своєму дописі на тому, що звіт про його роботу в Азії буде у Президента та керівника Міністерства закордонних справ. Як пан Микола зазначив, він є "уповноважений лише на проведення цих перемовин, але розповсюджувати їхні результати повноважень не має". Зокрема, через інтерес до цієї інформації з боку російських ЗМІ.

Однак розлогого коментаря щодо того, чому його виключили з партії та фракції, Тищенко не написав. Лише лаконічно зазначив, що "про це – згодом".

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До цієї теми нагадаємо, коментар спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука стосовно цієї ситуації. Він констатував, що Миколу Тищенка нікуди за кордон ніхто не відряджав. Відповідно, розпорядження на відрядження до Таїланду Стефанчук як Голова Верховної Ради України не підписував.