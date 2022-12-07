Підрив друга Киви Волика: мер Мелітополя розповів цікаві деталі

У Мелітополі біля будинку, де мешкає колаборант Микола Волик, 6 грудня пролунав вибух. З’явилася нові деталі цього інциденту.

Нові подробиці розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону. Як виявилось, вибух стався через спробу ліквідувати колаборанта Волика.

До речі В окупованому Токмаку ліквідували колаборанта, який обіймав посаду "керівника міліції"

Деталі вибуху біля будинку Волика

Як стало відомо, саморобний вибуховий пристрій заклали на електроопорі вуличного освітлення, яке розташовувалося за 8 метрів від під'їзду Волика.

Федоров розповів, що Микола Волик – це депутат районної ради від фракції ОПЗЖ. Раніше колаборант співпрацював зі зрадником Іллею Кивою та намагався ретранслювати його лозунги.



Волик товаришував з Кивою / фото "РІА-Мелітополь"

Але коли у Мелітополь зайшли загарбники, то Волик намагався знайти своє місце в окупаційній владі та відкрити бізнес-потоки. Спочатку він керував базою відпочинку у Кирилівці, а потім – вивезенням зерна.

Окупанти зараз у паніці і прибирають колаборантів. Така тенденція була вже у Херсоні,

– зазначив Федоров.

Яка нині ситуація у Мелітополі