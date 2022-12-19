Миколай привіз "бавовну" до Криму: палає у Чонгарі – показуємо на карті

На Кримському перешийку в Чонгарі пролунали вибухи. Просто на кордоні почалась пожежа. Росіяни непокояться, що туди почали діставати українські захисники.

У мережі з'явилось відео, на якому росіянин розповідає, що на Кримському перешийку вибухнула машина. Він заявив, що це ЗСУ підірвали колону. Про це пише 24 канал.

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Щось горить на кордоні в Чонгарі

Чоловік заявив, що намагався перетнути кордон, як перед ним вибухнула автівка. Він сказав, що не побачив, що трапилось і що власне спричинило вибух – ракета чи щось інше. Росіянин заявив, що ледь встиг відскочити й більше в Сімферополь він не поїде, бо "туди стали діставати хохли".

На його відео видно, як вдалині посеред ночі щось сильно горить.

Де розташований КПВВ "Чонгар"

Пожежа почалась саме на КПВВ Чонгар. Це тимчасовий пункт пропуску на межі з підконтрольною Україні (до 24 лютого) територією та окупованим Росією Кримом.

КПВВ розташований на Кримському перешийку, в Генічеському районі Херсонської області – неподалік сіл Чонгар та Салькове.

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