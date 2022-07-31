У Миколаєві чули вибухи: залишайтеся в укриттях

У Миколаєві під час повітряної тривоги оголосили про вибухи. Їх почули місцеві жителі.

Вибухи пролунали буквально через 3 хвилини після оголошення повітряної тривоги. Перед цим у Миколаєві зросла кількість жертв після обстрілу зупинки.

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У Миколаєві знову лунали вибухи

Повітряну тривогу в місті повідомили о 01:01 31 липня. Згодом орієнтовно о 01:04 у місті місцеві жителі почули вибухи.

В Миколаєві чутно вибухи,

– повідомило Суспільне.

Варто пригадати, що росія чи не кожної ночі обстрілює Миколаїв.

Окрім того, повітряну тривогу о 01:07 оголосили на Запоріжжі. Також "червоною" є Луганщина, проте тривога там триває з 4 квітня.

Коротко про обстріли Миколаєва

В ніч проти 30 липня у Миколаєві також лунала повітряна тривога та були вибухи. Згодом очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що росіяни випустили 10 ракет по житлових районах міста. Шестеро людей поранені, одна – загинула.

Вранці 29 липня російські окупанти атакували зупинку в Миколаєві. Там були люди. Сім загинули, ще 19 – травмовані.

Ввечері 29 липня Миколаїв атакували "Смерчами". росіяни влучили в елеватор і турбазу. Люди не загинули.

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