У Миколаєві чули вибухи: залишайтеся в укриттях

31 липня 2022 , 01:05
Читать новость на русском

У Миколаєві під час повітряної тривоги оголосили про вибухи. Їх почули місцеві жителі.

Вибухи пролунали буквально через 3 хвилини після оголошення повітряної тривоги. Перед цим у Миколаєві зросла кількість жертв після обстрілу зупинки.

Читайте також Ракети прилетіли просто через дах: подробиці про нічний удар росіян по Миколаєву

У Миколаєві знову лунали вибухи

Повітряну тривогу в місті повідомили о 01:01 31 липня. Згодом орієнтовно о 01:04 у місті місцеві жителі почули вибухи.

В Миколаєві чутно вибухи,
– повідомило Суспільне.

Варто пригадати, що росія чи не кожної ночі обстрілює Миколаїв. 

Окрім того, повітряну тривогу о 01:07 оголосили на Запоріжжі. Також "червоною" є Луганщина, проте тривога там триває з 4 квітня. 

Коротко про обстріли Миколаєва

Дивіться також – росіяни вночі вдарили по багатоповерхівках Миколаєва з "Торнадо С": відео

 

.

Автор: Діана Квасневська