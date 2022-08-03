У Миколаєві та Херсоні лунали потужні вибухи

російські окупанти вранці 3 серпня, ймовірно, вкотре обстріляли Миколаїв. Окрім цього, вибухи лунали й в тимчасово окупованому Херсоні.

Вибухи у Миколаєві почали лунати під час повітряної тривоги. Її оголосили о 4:20.

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У Миколаєві чули вибухи

Через чергову загрозу ворожого обстрілу рано-вранці 3 серпня на Миколаївщині почали лунати сирени. Попередня повітряна тривога завершилася лише за годину до цього.

Приблизно о 4:59 в Миколаєві почали повідомляти про перші вибухи. Наразі точно невідомо, чи це був ворожий обстріл, чи робота систем ППО.

Офіційної інформації щодо цього наразі немає. Проте містянам варто перебувати у безпеці та не покидати укриттів до повідомлення про відбій повітряної тривоги. Адже лише він свідчить про те, що загроза атаки окупантів зникла.

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Вибухи також лунали в Херсоні

За інформацією Суспільного, вибухи також чули в тимчасово окупованому Херсоні. Наразі теж точно невідомо, що саме там трапилося.

Зауважте, що близько опівночі херсонці також повідомляли про вибухи. За їхніми словами, "прильоти" відбулися в районі Чорнобаївки. Ймовірно, там працювала ППО.

Після цього в низці місцевих телеграм-каналів повідомили, що в Новій Каховці та Бериславському районі Херсонщини трапилися високоточні удари.

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Окупанти обстрілюють Миколаїв практично щоночі

Минулої ночі, 2 серпня, росіяни знову гатили по Миколаєву. Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що ворожий обстріл пошкодив гуртожиток одного з вишів міста. У той час в будівлі перебував охоронець.

Також пошкоджень зазнали житлові будинки. Окрім цього, влучання боєприпасів та їхніх уламків спричинило пожежу в одному з місцевих магазинів.

За словами Кіма, окупанти били по місту снарядами РСЗВ "Смерч" та ракетами С-300, розрахованими на збиття цілей у небі.

Пізніше він опублікував відео трьох ворожих "прильотів". Голова ОВА зауважив, що росіяни цілеспрямовано били по одному і тому ж об'єкту – їхні снаряди влучали практично в одне і те ж місце.

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