У Миколаєві під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи

російські окупанти 28 липня вкотре обстріляли Миколаїв. Ввечері під час повітряної тривоги в місті пролунали звуки вибухів.

У Миколаєві пролунало 4 вибухи

Про вибухи у Миколаєві повідомляє кореспондент 24 каналу, який перебуває у місті. Ввечері у Миколаєві пролунало 4 вибухи.

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Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич о 19:52 підтвердив вибухи в місті. За його словами, у Миколаєві пролунало декілька вибухів.

Зауважимо, що повітряну тривогу в Миколаївській області було оголошено о 19:52.

росія систематично обстрілює Миколаїв

російські окупанти буквально щодня обстрілюють Миколаїв. Зокрема, 28 липня ворог обстріляв Миколаїв пізно вночі під час тривоги, внаслідок чого постраждали заклади освіти та житлові будинки. Через обстріл окупантів поранення отримав охоронець міської школи.

Також ракета влучила на територію водної станції Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення. На території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілись залишки шроту.

Вибухи в Миколаєві лунали ввечері 27 липня, хоча повітряну тривогу не оголошували. Окрім того, ворог обстріляв Миколаїв зранку 27 липня, влучивши у промислову зону та ремонтне підприємство.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич інформував, що внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали приблизно 10 багатоповерхових будинків. росіяни застосували системи залпового вогню, а також ракети С-300.

26 липня росіяни завдали масованого удару по Миколаєву. Війська агресора вдарили в портову інфраструктуру на Миколаївщині, а також поцілили в авторинок. Очільник Миколаївської області Віталій Кім розповів, що окупанти випустили одразу 18 ракет.

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