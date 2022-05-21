У Миколаєві затримали 4 агентів, які працювали на Росію

Українські спецслужби виловлюють колаборантів у всіх куточках держави. Так, у Миколаєві затримали чотирьох осіб, які працювали на ворога.

Ініціатором створення колаборативного угрупування став житель Херсона. Таку інформацію повідомив спікер оперативного командування "Південь", полковник Владислав Назаров у своєму телеграм-каналі.

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Встановлено, що житель м. Херсона, створив агентурну мережу, направлену на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, а також обороноздатності та інформаційній безпеці України.

Він завербував чотирьох жителів міста Миколаєва, які виконували визначені для кожного з них ролі.

Так, одна із жінок зібрала інформацію про місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, яку передала організатору, орендувала на власне ім’я квартиру для диверсійно – розвідувальної групи.

Інша підозрювана, систематично збирала та передавала інформацію про місця дислокації, пересування, особового складу та військової техніки ЗСУ.

Ще одна підозрювана, переслала на мобільний телефон організатора фотозображення документа із зазначенням персональних даних 71 військовослужбовця, а її чоловік збирав інформацію про розташування підрозділів ЗСУ та інших утворених військових формувань із зазначенням координат.