Миколаїв масовано обстрілюють: у місцях прильотів спалахнули пожежі

росіяни вночі 31 липня знову почали гатити по Миколаєву. Внаслідок ворожого обстрілу в місті спалахнули пожежі.

Про це розповів мер міста Олександр Сєнкевич. Повітряну тривогу в Миколаєві оголосили о 1:01.

До теми Ракети прилетіли просто через дах: подробиці про нічний удар росіян по Миколаєву

окупанти нещадно гатять по Миколаєву

Приблизно через 3 хвилини після оголошення повітряної тривоги місцеві жителі почали повідомляти, що чули звуки вибухів. Спершу офіційної інформації щодо цього не було. Проте згодом мер повідомив, що місто масовано обстрілюють росіяни.

Від початку тривоги у місті лунають вибухи, у тому числі касетних снарядів. Наразі відомо про кілька пожеж у місцях прильотів,

– розповів Сєнкевич.

Він додав, що ударна хвиля та уламки російських снарядів пошкодили житлові будинки.

"Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях і дотримуйтесь правила двох стін!" – підсумував міський голова.

Коротко про попередні обстріли Миколаєва

Вночі 30 липня місцеві також чули у Миколаєві вибухи під час повітряної тривоги. Згодом очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що окупанти випустили 10 ракет по житлових районах міста.

Внаслідок ворожого обстрілу шестеро цивільних зазнали поранень, а одна людина загинула.

Росіяни гатили з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що пошкодилися щонайменше 4 багатоквартирні житлові будинки.

За день до цього російські загарбники атакували зупинку в Миколаєві, де перебували цивільні. На жаль, 7 мирних жителів загинули, а ще 19 – зазнали поранень.

Ввечері того ж дня росіяни гатили по місту зі "Смерчів". Ворожі ракети поцілили по елеватору та туристичній базі. На щастя, внаслідок цього обстрілу людських втрат не було.

Варто подивитися – деталі нічного обстрілу Миколаєва з "Торнадо-С": відео

Під час повітряної тривоги важливо не публікувати фото чи відео з місць обстрілів. Також не слід оприлюднювати адрес влучань російських снарядів чи ракет. Пам'ятайте, що така інформація лише допомагає коригувати вогонь окупантам, котрі свідомо гатять саме по житлових районах задля терору мирних українців.